Potrivit explicațiilor oferite de Lavinia Betea, atmosfera din acele zile a fost una extrem de tulbure, asemănătoare cu cea din anul 1945, atunci când s-a constituit conducerea Partidului Comunist.

Istoricul Lavinia Betea a amintit de observațiile lui Bârlădeanu, care compara cele două momente istorice, explicând că în prim-plan s-au aflat oameni care se cunoșteau între ei, s-au chemat și s-au adus reciproc în structurile de putere. În paralel, au existat și persoane venite din stradă, figuri necunoscute până atunci, care au apărut brusc în acest context istoric.

Printre aceste personaje s-ar afla și cel despre care se vorbește în prezent ca fiind adevăratul moștenitor al lui Ion Iliescu. Este vorba despre un soldat din acea perioadă, trimis între 22 și 25 decembrie 1989 să o păzească pe Nina Iliescu, rămasă acasă, în timp ce Ion Iliescu și Petre Roman dormeau în sediul Televiziunii Române. În acele zile, în locuință se afla și actrița Ioana Pavelescu.

„Ce credea, ce spunea Bârlădeanu despre această alegere? Spunea că a fost exact ca în 1945, când s-a creat conducerea Partidului Comunist. Au fost acolo niște oameni care s-au cunoscut unii pe alții și s-au adus unii pe alții, s-au chemat unii pe alții. Și au mai fost ceilalți, emanații din stradă, niște personaje care apar ca niște necunoscuți. Unul dintre aceștia este cel despre care se vorbește acum că ar fi cu adevărat moștenitorul lui Ion Iliescu, unul dintre soldații din vremea respectivă, care a fost trimis în perioada aceasta foarte tulbure, din 22-25 decembrie, să o păzească pe doamna Nina, rămasă acasă, pentru că Iliescu și Petre Roman dormeau în sediul televiziunii, iar doamna Nina rămăsese cu Ioana Pavelescu acasă”, a spus istoricul la Gândul.

Lavinia Betea a explicat că acest soldat, pe nume Răzvan, a rămas ulterior foarte apropiat de familia Iliescu. De-a lungul timpului, el și familia sa s-ar fi legat profund de soții Iliescu, devenind, practic, o familie pentru aceștia. Istoricul a menționat că există informații potrivit cărora acest Răzvan ar locui în vila din strada Molière în care a stat Ion Iliescu, imobil despre care se spune că are unul sau două etaje. Conform relatărilor, Răzvan ar locui la etaj, iar familia sa la parter.

De asemenea, se afirmă că familia acestui fost tânăr soldat din 1989, care probabil are la rândul său copii în prezent, a reprezentat un sprijin constant pentru soții Iliescu. În acest context, Lavinia Betea a sugerat că această apropiere profundă ar putea face ca el să fie considerat, în mod neoficial, moștenitorul lui Ion Iliescu.