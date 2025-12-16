Proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private a primit raport favorabil în Senat, după ce a fost pus în acord cu hotărârea Curții Constituționale a României. Cele trei comisii de raport – buget-finanțe, muncă și constituționalitate – au finalizat dezbaterile și au decis eliminarea singurei prevederi declarate neconstituționale, deschizând astfel calea pentru votul din plen.

Președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Maria Gabriela Horga, a confirmat că raportul este finalizat și că proiectul poate fi supus votului în ședința de miercuri a Senatului. După adoptare, inițiativa legislativă va fi transmisă Camerei Deputaților, care este for decizional, urmând apoi promulgarea.

Intervenția Parlamentului a devenit necesară după decizia definitivă și obligatorie a CCR din 25 noiembrie, prin care legea a fost declarată constituțională în ansamblu, cu excepția unui alineat considerat discriminatoriu.

Textul scos din lege prevedea posibilitatea ca persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice să poată încasa integral, într-o singură tranșă, sumele acumulate în conturile de pensii private. Curtea Constituțională a apreciat că această prevedere creează o diferență nejustificată de tratament față de alți beneficiari aflați în situații medicale similare sau chiar mai grave, din perspectiva prognosticului vital și a impactului asupra calității vieții.

În consecință, senatorii au eliminat acest alineat, singurul amendament admis fiind cel necesar pentru respectarea deciziei CCR.

Forma legii validată de Curtea Constituțională stabilește că participanții la fondurile de pensii private vor putea solicita, la momentul deschiderii dreptului la plată, un avans de cel mult 30% din valoarea activului personal, acordat o singură dată, înainte de începerea plăților lunare.

Restul sumei va fi achitat sub formă de pensie lunară, eșalonată pe o perioadă de minimum opt ani, până la rambursarea integrală a activului deținut. În cazul decesului beneficiarului înainte de finalizarea plăților, sumele rămase neîncasate vor fi virate moștenitorilor, într-o singură tranșă.

Legea permite și opțiunea unei pensii viagere, plătită lunar, în cuantum fix stabilit pe baze actuariale, până la decesul beneficiarului sau al supraviețuitorului. În această situație, moștenitorii pot primi doar sumele aferente perioadei anterioare decesului, eventualul activ rămas revenind fondului de plată.

Plata integrală, într-o singură tranșă, va fi posibilă doar în cazul în care activul personal nu depășește de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public. La nivelul actual, acest prag este de aproximativ 15.372 de lei, raportat la o indemnizație socială de 1.281 de lei.

Curtea Constituțională a subliniat că aceste reguli nu afectează dreptul de proprietate privată, întrucât sumele acumulate rămân în proprietatea participantului, fiind transformate, printr-un mecanism legal, în drepturi de creanță asupra furnizorului de pensii.

Judecătorii constituționali au argumentat că limitarea avansului și eșalonarea plăților sunt măsuri justificate, proporționale și necesare pentru asigurarea stabilității sistemului de pensii private și pentru garantarea unor venituri constante beneficiarilor pe întreaga durată a vieții.

Legea urmează să intre în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Până atunci, cadrul legal actual permite fie retragerea integrală a sumelor acumulate, fie plata acestora în tranșe lunare egale, pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Sistemul pensiilor administrate privat a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. După 17 ani de funcționare, activele cumulate au depășit pragul de 200 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 40 de miliarde de euro, reprezentând peste 11% din PIB, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară.