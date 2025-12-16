Pensionarii cu venituri mici ar putea primi un ajutor financiar și în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a decis să înghețe pensiile prin primul pachet de măsuri fiscale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat la Antena 3 CNN că se discută acordarea unui sprijin financiar pentru milioane de pensionari afectați de scumpiri. El a recunoscut că, deși punctul de pensie a fost înghețat, este nevoie de un ajutor pentru cei mai nevoiași pensionari.

Potrivit Ministerului Muncii, sprijinul financiar ar trebui să ajungă la pensionarii cu pensii sub pragul de 2.574 de lei, categorie care include milioane de persoane și care este puternic afectată de creșterea prețurilor.

Florin Manole a amintit că, în acest an, pensionarii cu venituri mici au primit 800 de lei, bani acordați în două tranșe, una în aprilie și una în decembrie. Se ia în calcul un ajutor „one-off” pentru pensionarii cu pensii mici.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie. Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii.

De altfel, anul viitor, concediul pentru creșterea copilului ar putea fi recunoscut integral la pensie, indiferent de perioada în care a fost acordat.

O inițiativă legislativă, depusă deja în Parlament, propune corectarea modului în care concediul pentru creșterea copilului este luat în calcul la pensie. În prezent, această perioadă este tratată diferit în funcție de anul în care a fost acordată. Proiectul de lege vizează modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Inițiativa legislativă urmărește ca perioada concediului pentru creșterea copilului să fie recunoscută ca stagiu contributiv la pensie, cu toate drepturile legale care decurg din acest lucru.

În expunerea de motive se arată că proiectul de lege pornește de la o inechitate veche din legislație. De-a lungul timpului, legea a tratat diferit concediul pentru creșterea copilului. Deși după 1 ianuarie 2006 această perioadă este considerată vechime în muncă, între aprilie 2001 și ianuarie 2006 s-a aplicat un alt regim, care a dus la o discriminare a părinților din acea perioadă.

Inițiatorul proiectului de lege ne explică faptul că legea recunoaște acest drept doar pentru părinții care au fost în concediu după 1 ianuarie 2006, în timp ce mamele care au beneficiat de același drept înainte de această dată sunt excluse fără un motiv justificat. Potrivit spuselor sale, această diferențiere nu a fost alegerea persoanelor afectate, ci a fost impusă prin lege, fără ca ele să aibă posibilitatea de a contribui la sistemul de pensii în acel interval. Consecința este că aceste persoane ajung să primească pensii mai mici din cauza unei decizii legislative asupra căreia nu au avut niciun control.

În susținerea inițiativei sale, deputatul ne arată că nerecunoașterea acestui efort ca vechime în muncă reprezintă o nedreptate atât din punct de vedere legal, cât și moral. Potrivit spuselor sale, copiii sunt viitorii cetățeni și contribuabili, iar statul ar trebui să aprecieze efortul părinților care aleg să se dedice temporar creșterii lor.

„Astăzi, legea recunoaște acest drept doar pentru părinții aflați în concediu după 1 ianuarie 2006, în timp ce mamele care au beneficiat de același drept anterior sunt excluse în mod arbitrar. Această clasificare a avut loc fără voința persoanelor afectate și a fost impusă prin lege, fără posibilitatea legală de a contribui”, se arată în documentul depus la Parlament.

Proiectul de lege prevede modificarea Articolului 47 din Legea Pensiilor, astfel încât perioadele de concediu pentru creșterea copilului să fie considerate stagiu contributiv, nu doar stagiu asimilat. Se propune introducerea unui nou articol prin care Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) ar fi obligată să recalculeze automat pensiile persoanelor afectate. Recalcularea s-ar face din oficiu, fără ca beneficiarii să depună cereri.

În document se menționează că recalcularea pensiilor nu ar presupune plata unor contribuții suplimentare și ar trebui finalizată în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Inițiativa legislativă aparține unui singur deputat și, până în acest moment, nu a fost susținută sau semnată de alți parlamentari. Proiectul de lege a primit un aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social și că se află încă în procedura de dezbatere în Parlament.