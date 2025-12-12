În cadrul unei emisiuni transmise de Gândul, istoricul și psihologul Lavinia Betea a explicat originile motivației lui Ion Iliescu și a altor lideri politici. Istoricul a spus că nu a fost neapărat rezultatul unei conștiințe colective care să vizeze schimbarea țării. În schimb, ea subliniază că aceștia erau nemulțumiți de pozițiile lor și că dorința de a avansa a constituit un factor decisiv.

„Conștiințele lor nu s-au trezit să schimbe țara. Conștiințele lor erau treze, ca ale multora… Sunt nemulțumiți, în primul rând, de poziția lor și vor să acceadă mai sus”, a afirmat Lavinia Betea.

Istoricul a detaliat contextul anului 1979, când Iliescu nu mai era considerat un om de casă al lui Ceaușescu. Țara era deja sătulă de regimul comunist, iar liderii politici începeau să caute modalități de a-și depăși pozițiile actuale. Betea a subliniat că atât Iliescu, cât și Virgil Măgureanu, au avut această motivație puternică, care le-a permis să navigheze în sistemul politic al vremii.

„Iliescu nu mai era un om de casă al lui Ceaușescu în 1979. Nu mai era un om de casă al lui Ceaușescu și țara întreagă începuse să se sature de Ceaușescu. Nu, conștiințele lor nu s-au trezit să schimbe țara. Conștiințele lor erau treze, ca ale multora și vedeți și în zilele noastre… Sunt nemulțumiți în primul rând de poziția lor și vor să acceadă mai sus. Și Virgil Măgureanu, și Ion Iliescu sunt niște oameni cu o motivație extraordinară”, a spus Betea.

Această analiză indică faptul că nemulțumirea personală și ambiția au fost catalizatori mai puternici decât idealurile colective. În plus, recunoașterea limitelor sistemului politic și a oportunităților personale a fost un element definitoriu în traseul lor.

Betea a abordat, de asemenea, conceptul de „mesianism” în cazul lui Ion Iliescu. Aceasta susține că trăsătura nu era exclusiv legată de ambiția profesională, ci și de experiențele din copilărie care au modelat caracterul și percepția asupra propriei valori.

„Mesianismul acesta îl are și Măgureanu, în mai mică măsură decât Ion Iliescu. Mesianismul acesta devine susținut în cazul lui Iliescu, chiar și de privațiunile acelea din copilărie”, explică istoricul.

Potrivit lui Betea, componenta energetică a personalității este crucială în a înțelege cum un individ reușește să își mențină motivația pe termen lung. Această energie, combinată cu sentimentul de menire și dorința de a atinge poziții înalte, a conturat parcursul lui Iliescu și al altor lideri.

„Și aici dați-mi voie să fac o mică paranteză cu referire la componenta energetică din personalitatea unui om. Este un lucru care contează enorm. Și ce înseamnă componenta aceasta energetică? Înseamnă motivație, înseamnă rezistență la stres, înseamnă cât de multă forță ai în tine și cuplată cu mesianismul acesta, eu sunt un om care sunt menit unor locuri foarte înalte, pentru că sunt mai bun decât ceilalți. Mesianismul acesta îl are și Măgureanu, în mai mică măsură decât Ion Iliescu. Pentru că nu a plecat atât de tânăr ca și Iliescu în aventura aceasta a carierei. Și vedeți, mesianismul acesta devine susținut în cazul lui Iliescu, chiar și de privațiunile acelea din copilărie. Este un fel de conștiință, de profunzime. Eu sunt un om care, chiar dacă nu ești credincios…. Eu sunt un om care am fost pus la încercare. Eu sunt un om care am suferit. Eu sunt un om care merită și cu certitudine răsplata aceasta va veni. Vedeți, în timpurile noastre se vorbește foarte mult de energie, de bio-energie și se crede prostește că te duci la nu știu ce mag bioenergoterapeut și ăla te atinge, te întoarce, te îndoaie, te suflă Dumnezeu, Sfântul știe ce poate să-ți facă și te ține printr-un nu știu ce furtun nevăzut de energie… Nu există așa ceva. Însă, noi ne naștem…”, remarcă autoarea.

Această explicație evidențiază diferența dintre energia nativă a personalității și credințele contemporane legate de bioenergie sau terapii alternative. Conform lui Betea, motivația și rezistența individului sunt înnăscute, iar ele pot fi influențate, dar nu înlocuite, de factori externi.

Pentru a ilustra componenta energetică, istoricul a folosit metafora unui rezervor, explicând că dimensiunea și modul de utilizare a acestuia determină succesul individului. Cei care au un rezervor mare și îl gestionează eficient sunt mai predispuși să atingă poziții înalte.

„Dacă vreți, o comparație cumva deplasată, dar e foarte bună pentru reprezentarea. Imaginați-vă un fel de mașină cu un rezervor de o anumită dimensiune plin la nașterea noastră. Nu știm cât de mare este rezervorul acela și nu știm cu ce viteză se va consuma. Unii dintre noi ne naștem cu un rezervor foarte mare și cu un consum foarte mic pe distanțe lungi. Aceia sunt câștigătorii. Alții dintre noi, ardem foarte repede și nu mai avem, ni se duce toată energia. În metafora noastră, Iliescu a avut un rezervor imens. Și Măgureanu, la fel. Și nu sunt singurii. Și pe Militaru îl vedeți în felul acesta”, explică istoricul.

Această comparație permite o înțelegere clară a modului în care energia personală influențează parcursul profesional. În cazul lui Iliescu, rezervorul imens a contribuit la capacitatea sa de a naviga prin perioade de tensiune și schimbare politică.

Betea subliniază că același principiu se aplică și altor lideri politici, cum ar fi Măgureanu sau Militaru, demonstrând că succesul nu depinde doar de circumstanțele externe, ci și de energia personală și modul în care aceasta este administrată pe parcursul vieții.