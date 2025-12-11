Tavi Hoandră a explicat în cadrul podcastului că problemele actuale din justiție sunt legate de lipsa unor reacții ferme în trecut. El susține că anumite influențe au rămas active pentru că nu au fost semnalate sau sancționate, ceea ce a permis menținerea unor practici considerate problematice.

În opinia sa, documentarul Recorder readuce în atenție o realitate cunoscută, dar ignorată anterior:

„Ideea lui Dan Andronic e foarte bună și cred că acolo se află, se află cheia. Deci ăștia a lui Kovesi care încă sunt și în justiție, aici are dreptate Nicușor, dar justiția nu și-a făcut ordine. De asta am ajuns aici, în situația asta. Că oamenii cinstiți din justiție nu au denuntat nu au denuntat protocoalele, nu au denunțat cei care făceau completele negre, n-au denunțat dosarele, au tăcut și acum ăștia vor din nou la putere. Oamenii lui Kovesi vor din nou la putere. Pentru mine e foarte simplă chestiunea. N-am fost trași niciodată la răspundere și Dan Andronic are dreptate când zice că înțesată justiția cu magistrați din fostele servicii secrete, oricare ar fi ele. Deci aici este cheia”, a spus Hoanddră.

Robert Turcescu a explicat că a publicat anterior o secvență din CV-ul judecătorului prezentat în documentar, ceea ce a generat reacții rapide din partea opiniei publice. El a introdus dialogul cu Bogdan Comaroni pentru a discuta „la cald” implicațiile materiale și politice ale investigației.

„Da, eu am publicat ieri secvența pe care a plăcut-o și Dan Andronic din CV-ul judecătorului erou în documentarul ăsta recorder, dar o să discutăm despre asta, însă vreau să aud la cald, la fierbinte, la foarte cald și punctul de vedere al domnului Comaroni. La ce asistăm noi acum, Bogdane? Apropo de această cum să-i spun, redefinire, reinventare a luptei pentru independența justiției”.

Turcescu a subliniat că discuția se concentrează nu doar pe conținutul documentarului, ci și pe modul în care acesta este perceput de public, precum și pe impactul său în spațiul politic și social.

Bogdan Comaroni a analizat apariția documentarului Recorder într-un moment în care USR se confrunta cu critici pe mai multe planuri și a explicat că reacțiile publicului au fost vizibile și rapide. El a precizat că a dorit să observe aceste reacții fără a viziona materialul în sine, pentru a înțelege percepția diferitelor grupuri de opinie.

„Păi unu, chiar și cu curentul tăiat n-aș fi eu dacă n-aș zice că este bătător la ochi și cusut cu ață albă. Și mai ales momentul în care apare tâmpenia asta, apare într-un moment în care useriștii sunt făcuți praf pe toată linia, de la Moșteanu la ăștia de la mediu. Toți au felicitat ăsta de la Recorder, ăștia noi care au venit și pe la TVR și pe la toți și cu ala de la B1 și cu toți. L-au dat în direct”, a spus Comaroni.

El a explicat că noutatea materialului nu constă în faptul că justiția ar fi capturată, ci în modul în care a fost prezentată și cum au reacționat diferitele grupuri de influență din mediul online. Comaroni a citit sute de comentarii pentru a analiza reacțiile, subliniind că acestea reflectă percepția publicului larg asupra problemelor din justiție.

Comaroni a mai explicat că organizațiile precum ELSA, prezentate în documentar, au fost construite în anumite contexte internaționale și au avut o legătură indirectă cu serviciile de informații. În opinia sa, aceste structuri au vizat inițial studenții la drept pentru a le facilita accesul ulterior în sistemul judiciar și în poziții cheie în instituțiile publice și economice.

„Și acum USR-ul își dorește această gașcă care e în USR și care provine Am spus foarte clar din cu relații cu vechii securiști, cu vechii securiști care se află în economie și mai ales cu securiștii care se află în justiție. Și acum o să vă fac o legătură. foarte clară, documentată de noi de „Ziua”. Cine vrea să o vadă pe l-ar să intre pe ziua nu și să dea căutare despre Elsa, pe voi doi poate vă plictisesc că știți ce vreau să spun. În dezvăluirea asta, ELSA este o organizație care are sediul la Viena, inițial avea sediul la Budapesta și a fost făcută cu sprijinul a două servicii de informații, cel maghiar și cel austriac. Între timp, pentru că Austria, care e neutră din punct de vedere militar și informațional, în Europa și în lume, în Austria s-a creat blocul, placa, nodul serviciilor secrete de informații globalizate. În acest sistem a fost această asociație numită ELSA, care este pe față asociația studenților la drept. Adică în justiție, da? Și s-au ales toștia la drept pentru că, în general, determinând dreptul, au cele mai mari șanse să intre în justiție, să fie procuror, să ajungă oameni politici, să ajungă în întreprinderi de forță ca juriști, juriști consultanți și toată așa să intre în gașcă, adică segmentul de justiție e cel mai penetrant din punctul de vedere al serviciilor secrete”, spune acesta.

El a subliniat că tema reformelor în justiție rămâne actuală și că restructurarea sistemului nu poate fi realizată fără a înțelege aceste conexiuni istorice.