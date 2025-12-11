Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat oficial la controversele recente generate de documentarul Recorder, calificând situația drept o campanie de destabilizare a puterii judecătorești. Într-un comunicat, instituția a subliniat că materialul jurnalistic afectează încrederea publicului în justiție și în conducerea acesteia.

Potrivit CSM, evenimentele din ultimele luni sugerează existența unui plan coordonat, care ar fi vizat trivializarea discuțiilor despre pensiile de serviciu, organizarea de proteste împotriva magistraților, declarații publice critice din partea președintelui României și implicarea unor foști judecători pensionați. Consiliul afirmă că reportajul a apărut într-un moment sensibil, imediat înaintea unei decizii importante a Curții Constituționale, sporind astfel presiunea asupra sistemului judiciar.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și în persoanele aflate în funcții de conducere”, se arată în poziția oficială.

CSM respinge acuzațiile prezentate în material, invocând rezultatele pozitive ale României în evaluările internaționale recente, precum ridicarea MCV, rapoartele privind statul de drept din 2023–2025, aderarea la Schengen și procedura de aderare la OCDE. Instituția consideră că aceste aprecieri confirmă funcționarea unui stat de drept real și stabil.

„Actuala reglementare oferă suficiente pârghii de control jurisdicțional în legătură cu așa-zisele dezvăluiri”, transmite Secția pentru judecători.

Consiliul a explicat și aspectele procedurale criticate: detașările și delegările judecătorilor se fac doar cu acordul acestora, respectând principiul inamovibilității, iar constituirea completurilor de judecată urmează reguli complexe și poate fi contestată. Secția pentru judecători a subliniat că legislația oferă mecanisme de control suficient pentru a verifica corectitudinea acestor proceduri.

„Anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătorești, cu consecințe grave asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor”, avertizează instituția.

CSM a criticat, de asemenea, generalizarea pe baza unor dosare penale izolate, care reprezintă doar 10% din totalul cazurilor. Instituția avertizează că asemenea generalizări pot destabiliza întreaga putere judecătorească și, implicit, afecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

În încheiere, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că va analiza măsurile necesare pentru protejarea independenței justiției și a făcut apel la societate să nu se lase influențată de poziții izolate, în contradicție cu punctele de vedere ale corpului magistraților.

”Consiliul urmează a verifica și analiza măsurile necesar a fi dispuse, însă, în acelaşi timp, asigură corpul judecătorilor că rămâne fidel misiunii sale constituţionale de garantare a independenţei justiţiei, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus. Consiliul face apel către societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”, arată CSM.

Întregul comunicat cu precizările CSM poate fi consultat AICI.