O serie de terenuri va fi scutită de la plata impozitelor locale începând din 2026, în baza legii adoptate de Parlament pe 18 noiembrie și declarate constituțională de către Curtea Constituțională a României (CCR) în data de 10 decembrie.

Noile reguli, parte din Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, permit autorităților locale să acorde scutiri sau reduceri pentru o varietate de situații, inclusiv pentru terenurile calamitate ale fermierilor. Facilitățile se aplică la propunerea consiliilor locale, pe baza unor documente justificative depuse de proprietari, iar scutirea poate dura până la doi ani în anumite cazuri.

Legea, contestată la CCR de AUR, a fost validată miercuri, 10 decembrie, de judecători, ceea ce permite trimiterea ei la promulgare președintelui României, Nicușor Dan, și publicarea în Monitorul Oficial.

Odată publicat, actul normativ va intra în vigoare de la începutul anului 2026 și va aduce modificări semnificative în privința taxării terenurilor, oferind primăriilor flexibilitatea de a reduce presiunea fiscală asupra unor categorii de proprietari.

Printre principalele prevederi ale legii se află scutirile care vizează terenurile aferente unor clădiri restituite sau retrocedate în baza unor acte normative speciale, transmite Agrointel. Astfel, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București pot decide scutirea sau reducerea impozitului pentru:

terenurile aferente clădirilor restituite conform Legii nr. 10/2001, atât timp cât proprietarul menține destinația de interes public;

terenurile aferente clădirilor retrocedate potrivit OUG nr. 94/2000, cu aceeași condiție privind afectațiunea de interes public;

terenurile clădirilor restituite conform OUG nr. 83/1999, pentru perioada în care este păstrată destinația de interes public.

Aceste prevederi urmăresc să ofere continuitate funcțiunilor publice ale unor clădiri recuperate legal de foștii proprietari, evitând o sarcină fiscală care ar putea afecta menținerea activităților de interes public.

Legea include scutiri importante și pentru organizațiile neguvernamentale. Astfel, terenurile aferente clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale, în baza unui drept de folosință gratuită, pot fi scutite de impozit.

În plus, organizațiile nonprofit beneficiază de scutire pentru terenurile aferente clădirilor aflate în proprietatea lor sau utilizate prin folosință gratuită, atât timp cât acestea sunt dedicate activităților fără scop lucrativ.

De asemenea, fundațiile înființate prin testament, cu scopul de a susține instituții de cultură națională sau acțiuni umanitare, sociale ori culturale, pot primi aceste facilități fiscale.

Una dintre cele mai importante prevederi pentru mediul rural vizează terenurile afectate de calamități naturale, pentru care se poate acorda o scutire de până la doi ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor producerii calamității. Această măsură se aplică inclusiv fermierilor ale căror terenuri au fost compromise de fenomene extreme.

Totodată, terenurile deținute de operatori economici pot beneficia de scutiri, dacă acestea fac parte din scheme de ajutor de stat sau de minimis, conform legislației în domeniu.

Printre noutăți se numără și reducerea cu până la 50% a impozitului pentru terenurile aferente locuințelor situate în localitățile prevăzute în Hotărârile Guvernului nr. 323/1996 și nr. 395/1996, cu condiția ca proprietarii să locuiască efectiv acolo.

De asemenea, proprietarii care își intabulează terenurile în cartea funciară pe cheltuială proprie pot primi o scutire pentru o perioadă de doi ani, începând cu anul fiscal următor finalizării intabulării.

Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, dacă au statut de utilitate publică, pot beneficia de scutiri pentru terenurile pe care le dețin, închiriază sau utilizează în baza unui drept de folosință, cu excepția celor destinate activităților economice.

În plus, suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice sunt scutite, indiferent de proprietar sau administrator, dacă nu sunt folosite în scopuri economice.

Conform legii, hotărârea consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București trebuie să stabilească și lista documentelor justificative necesare pentru acordarea scutirilor. Proprietarii care solicită facilități trebuie să depună aceste documente în termenul stabilit, iar scutirea se aplică doar celor care și-au achitat la timp impozitele din anul fiscal anterior.

Facilitățile intră în vigoare începând cu 1 ianuarie al anului fiscal următor adoptării hotărârii locale, ceea ce înseamnă că primele scutiri ar putea fi aplicate efectiv începând cu anul 2026.

Noua lege reprezintă una dintre cele mai extinse reforme ale sistemului de impozitare a terenurilor din ultimii ani, oferind autorităților locale un instrument flexibil pentru sprijinirea unor categorii variate de contribuabili, de la fermieri și ONG-uri, până la proprietarii de monumente istorice.