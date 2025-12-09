În perioada 1–30 noiembrie 2025, fondurile alocate sunt destinate decontării cererilor de plată pentru proiectele de investiții în agricultură și dezvoltare rurală, precum și susținerii fermierilor care beneficiază de plăți compensatorii pentru mediu și climă.

Din totalul sumelor transferate beneficiarilor, echivalentul a 306,6 milioane de euro, contribuția Comisiei Europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) se ridică la 260,7 milioane de euro, iar cofinanțarea României din bugetul de stat este de 45,9 milioane de euro.

„Faptul că AFIR a reuşit să plătească peste 1,5 miliarde de lei într-o singură lună – după ce cu o lună mai devreme, în octombrie, a plătit alte 1,1 Miliarde de lei – vorbeşte în primul rând despre performanţa instituţiei noastre şi, totodată, despre capacitatea României de a-şi valorifica şansa. Aceşti bani nu sunt simple linii contabile, ci forţa care modernizează ferme, care pune infrastructura pe picioare, care deschide drumuri şi dă încredere oamenilor că munca lor contează. Nu putem construi un sat competitiv, o agricultură puternică sau o economie rurală vie fără un flux constant de investiţii. AFIR demonstrează că acest flux poate exista, că poate fi rapid, eficient şi predictibil. Este un mesaj clar: România poate să performeze, poate să absoarbă finanţări europene şi poate să transforme aceste fonduri în rezultate concrete pentru cei care trăiesc şi muncesc în mediul rural”, a menţionat, în comunicat, directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Potrivit AFIR, din totalul plăților efectuate în noiembrie, 272,4 milioane de euro au fost alocate beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020), atât pentru proiectele de investiții, cât și pentru măsurile destinate mediului și climei.

„Sumele plătite au vizat investiţiile în exploataţiile agricole şi pomicole, procesarea agricolă, dar şi infrastructura de irigaţii, drumurile agricole, infrastructura de bază, de acces şi patrimoniu cultural din mediu rural. Totodată, fondurile plătite au mers către tinerii fermieri, antreprenorii din mediul rural, către Grupurile de Acţiune Locală, micii fermieri, precum şi pentru decontarea primelor pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor”, precizează sursa citată.

Totodată, 34,2 milioane de euro fac parte din Planul Strategic PAC 2023–2027 (PS 2027) și sunt destinate fermierilor, atât pentru proiectele de investiții finanțate, cât și pentru compensarea pierderilor de venit în zonele afectate de constrângeri naturale, precum și pentru măsurile de agro-mediu și climă.

AFIR subliniază că fondurile europene nerambursabile gestionate de instituție sunt acordate beneficiarilor numai după verificarea conform procedurilor în vigoare și autorizarea la plată de către experții Agenției, pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari. Plățile se efectuează în conformitate cu contractele de finanțare și cu angajamentele asumate.