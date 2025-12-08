Fermierii români așteaptă cu nerăbdare finalizarea plăților pentru subvențiile și ajutoarele de stat aferente anului 2025, APIA programând aceste viramente în conturi pe parcursul lunii decembrie. Această perioadă reprezintă atât plata finală pentru schemele pe suprafață și pe cap de animal, cât și ultima șansă de a primi sumele restante din campania anterioară.

Pentru subvențiile pe hectar, fermierii care au primit avansul de 70% vor primi diferența de 30%, iar cei care nu au încasat nimic vor beneficia de 100% din cuantumul stabilit. În perioada 2–5 decembrie, APIA a autorizat plăți în valoare totală de aproape 200 milioane euro pentru peste 330.000 de beneficiari, cu sumele calculate în lei la cursul de 5,0806 lei/euro.

Plățile se vor desfășura până la finalul anului, cu excepția zilelor libere de Crăciun, 25 și 26 decembrie. În plus, APIA trebuie să achite și subvențiile restante din campania 2024 pentru cererile eligibile, acestea urmând să fie plătite integral. Ajutoarele din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) vor fi calculate la un curs de 4,9743 lei/euro.

Un capitol important îl reprezintă rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură. Fermierii care au depus cererile pentru trimestrele II și III ale anului 2025 vor primi sumele aferente, iar pentru trimestrul IV, banii vor intra în conturi din ianuarie 2026.

Diferențele de acciză pentru 2025 sunt de 2,213 lei/litru pentru perioada ianuarie–iulie și 2,444 lei/litru pentru perioada august–decembrie, ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Sectorul creșterii animalelor beneficiază, de asemenea, de plăți regulate. Până în luna octombrie, APIA a achitat sumele pentru serviciile prestate în luna august 2025, valoarea totală fiind de peste 2,5 milioane lei. Intensitatea ajutorului variază între 70% și 100% din costurile asociate întreținerii registrelor genealogice și testelor genetice. Plățile pe cap de animal sunt de maximum 60 lei pentru taurine, bubaline și ecvine, 35 lei pentru ovine și caprine și 100 lei pentru porcine.

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor primi 2.300 lei pe scroafă/an, suma maximă totală alocată fiind de 1,5 milioane lei, prin schema de ajutor de minimis aprobată de Guvern în aprilie 2025. Termenul limită pentru depunerea cererilor a fost 28 noiembrie.

În ceea ce privește Programul Tomata, destinat legumicultorilor care lucrează în spații protejate, sumele totale se ridică la 271,2 milioane lei.

Chiar dacă majoritatea Direcțiilor Agricole Județene au efectuat plățile, termenul final pentru încheierea integrală a viramentelor este 31 decembrie 2025. Programul sprijină 16.638 de fermieri și contribuie la stabilizarea producției locale de legume, reducând dependența de importuri.