Raportul RisCo indică o nouă lună dificilă pentru companii. „Numărul dosarelor de insolvență a ajuns la 985” în noiembrie 2025, arată analiza, confirmând presiunile persistente asupra mediului economic.

Comparativ cu noiembrie 2024, când au fost înregistrate puțin peste 670 de dosare, se constată o creștere de 46,5%, semn al intensificării fenomenului. Evoluția din 2025 indică un mediu de afaceri tot mai fragil, afectat de costuri mari, consum scăzut și obligații fiscale în creștere.

În Capitală au fost raportate 213 dosare în noiembrie 2025, în creștere față de cele 159 din aceeași lună a anului trecut — un avans de 34%.

Raportul subliniază că firmele bucureștene se confruntă cu:

-diminuarea veniturilor,

-creșterea costurilor operaționale,

-presiunea fiscală,

-scumpirea energiei,

-posibile dificultăți în administrarea resurselor.

Toți acești factori contribuie la o capacitate redusă a companiilor de a-și acoperi cheltuielile totale.

Repartizarea insolvențelor pe județe arată diferențe majore între regiuni.

Cea mai spectaculoasă evoluție este în Vaslui, unde s-au înregistrat 32 de dosare, față de doar 2 în noiembrie 2024 — o creștere de 1500%. RisCo atrage atenția că acest salt, deși raportat la un număr mic, este un indicator al instabilității economice locale.

Pe locul următor se situează Sibiu, cu o creștere de 200% — de la 7 dosare la 21.

Creșteri semnificative apar și în:

-Bihor – 61 dosare (+126%)

-Argeș – 32 dosare (+129%)

-Brăila, Vâlcea, Alba – avans considerabil față de 2024

Creșteri de 100% ale insolvențelor sunt raportate în:

-Timiș – 48 dosare

-Mehedinți – 8 dosare

-Caraș-Severin – 6 dosare

Raportul RisCo arată clar domeniile cu cel mai mare risc:

Restaurantele

În ultimul an, domeniul HoReCa a fost lovit puternic, cu o creștere de 208% a dosarelor de insolvență. Presiunile mari pe costuri, fiscalitatea și consumul redus se reflectă direct în nivelul ridicat al falimentelor.

Instalații electrice și tehnico-sanitare & alte instalații pentru construcții

Avans de 163% față de anul precedent.

Agricultură – cultivarea plantelor nepermanente

Creștere de 160%.

Transport rutier de mărfuri și activități de mutare

Majorare de 136%.

Lucrări de construcții civile și rezidențiale

Avans de aproximativ 94%, confirmând că domeniul construcțiilor rămâne printre cele mai vulnerabile.

Specialiștii atrag atenția că nu este vorba de un fenomen izolat, ci de o degradare generalizată în mai multe sectoare economice.

Despre RisCo

„RisCo oferă servicii de verificare online și monitorizare a firmelor din România, oferind toate informațiile financiare, juridice și de disciplină a plăților despre companiile din țară.”

Platforma, înființată în 2014, ajută companiile să identifice riscurile de business și să evite colaborările cu firme aflate în dificultate sau cu management precar.

Rapoartele pot fi accesate de orice persoană fizică sau juridică pe site-ul oficial www.risco.ro.