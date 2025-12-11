CSM demarează verificări după dezvăluirile Recorder
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că va iniția verificări în urma materialelor jurnalistice recente publicate de Recorder și difuzate de TVR1, care ridică semne de întrebare asupra funcționării sistemului judiciar din România. Instituția subliniază că, dacă aspectele prezentate în reportaj ar fi adevărate, acestea ar putea indica o abatere de la scopul legal și constituțional al justiției.
Potrivit Secției pentru procurori, legea prevede deja mecanisme interne de control, iar aceste instrumente vor fi utilizate pentru a verifica veridicitatea concluziilor prezentate de presă privind activitatea procurorilor. De asemenea, instituția reamintește că, în ultimii trei ani, a semnalat în mod repetat nevoia revizuirii unor dispoziții din legile justiției, modificări ce ar fi putut preveni perturbările raportate în activitatea parchetelor.
Problemele de sistem un trebuie folosite pentru a manipula opinia publică
CSM atrage atenția că legătura dintre problemele de sistem și schimbările recente referitoare la statutul magistraților, inclusiv pensiile de serviciu, este conjuncturală și nu trebuie folosită pentru a manipula opinia publică. În privința intervențiilor politice, Consiliul subliniază că, indiferent de schimbările de la nivelul guvernării în ultimii opt ani, deficiențele legislative semnalate de profesioniștii din sistem nu au fost eliminate corespunzător, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale mecanismelor europene de monitorizare a statului de drept.
Secția pentru judecători a CSM a reacționat, de asemenea, la reportajele recente, considerând că acestea contribuie la „trivializarea discuțiilor despre statutul magistraților” și la crearea unei presiuni publice asupra judecătorilor. Instituția avertizează asupra unei „succesiuni suspecte a evenimentelor”, despre care afirmă că ar putea face parte dintr-un plan concertat menit să afecteze încrederea publicului în justiție, inclusiv prin proteste și comentarii publice ale unor foști magistrați sau ale președintelui României, în perioada imediat anterioară deciziilor Curții Constituționale.
„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor”, afirmă Secția pentru judecători.
CSM subliniază necesitatea unei reacții legislative corecte pentru corectarea problemelor de sistem, care să respecte independența justiției și să restabilească încrederea în instituțiile judiciare.
Mesajul întreg al procurorilor
„Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de materialul de presă apărut în spațiul public la datele de 09 (publicația Recorder), respectiv 10.12.2025 (TVR1) și, raportat la unele luări de poziție ale unor colegi procurori și la concluziile asumate de realizatori, își exprimă următorul punct de vedere:
1. Aspectele prezentate în conținutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și reglare, Secția de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituțional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor.
2. Procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conținutul materialului. Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fața instanțelor, cât și în zonele de management și administrație.
3. Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, și modificările recente referitoare la statutul magistraților, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder.
4. În ceea ce privește eventualele poziționări politice ale unor organizații sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomadările Comisiei de la Veneția, ale Mecanismului de Cooperare și Verificare și a mecanismului european rule-of-law. În acest sens, orice intervenție corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conțină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem”, transmite CSM.
