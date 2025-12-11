Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că va iniția verificări în urma materialelor jurnalistice recente publicate de Recorder și difuzate de TVR1, care ridică semne de întrebare asupra funcționării sistemului judiciar din România. Instituția subliniază că, dacă aspectele prezentate în reportaj ar fi adevărate, acestea ar putea indica o abatere de la scopul legal și constituțional al justiției.

Potrivit Secției pentru procurori, legea prevede deja mecanisme interne de control, iar aceste instrumente vor fi utilizate pentru a verifica veridicitatea concluziilor prezentate de presă privind activitatea procurorilor. De asemenea, instituția reamintește că, în ultimii trei ani, a semnalat în mod repetat nevoia revizuirii unor dispoziții din legile justiției, modificări ce ar fi putut preveni perturbările raportate în activitatea parchetelor.

CSM atrage atenția că legătura dintre problemele de sistem și schimbările recente referitoare la statutul magistraților, inclusiv pensiile de serviciu, este conjuncturală și nu trebuie folosită pentru a manipula opinia publică. În privința intervențiilor politice, Consiliul subliniază că, indiferent de schimbările de la nivelul guvernării în ultimii opt ani, deficiențele legislative semnalate de profesioniștii din sistem nu au fost eliminate corespunzător, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale mecanismelor europene de monitorizare a statului de drept.

Secția pentru judecători a CSM a reacționat, de asemenea, la reportajele recente, considerând că acestea contribuie la „trivializarea discuțiilor despre statutul magistraților” și la crearea unei presiuni publice asupra judecătorilor. Instituția avertizează asupra unei „succesiuni suspecte a evenimentelor”, despre care afirmă că ar putea face parte dintr-un plan concertat menit să afecteze încrederea publicului în justiție, inclusiv prin proteste și comentarii publice ale unor foști magistrați sau ale președintelui României, în perioada imediat anterioară deciziilor Curții Constituționale.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor”, afirmă Secția pentru judecători.

CSM subliniază necesitatea unei reacții legislative corecte pentru corectarea problemelor de sistem, care să respecte independența justiției și să restabilească încrederea în instituțiile judiciare.