Tribunalul București a admis cererea formulată de reclamantul Grigore Stelian, reprezentat de avocatul Adrian Cuculis. Instanța a dispus sesizarea Curții Constituționale (CCR) cu privire la articole din Legea pensiilor nr. 360/2023.

Potrivit documentației din dosar, prevederile contestate se referă la situația pensionarilor care aleg să continue să lucreze după ieșirea la pensie.

Legea adoptată în 2023 permitea cumulul pensiei cu salariul, însă veniturile obținute în această perioadă nu mai generau puncte de stabilitate. Deși contribuțiile erau plătite la stat, pensionarii activi nu erau recompensați corespunzător în calculul pensiei.

Tribunalul a decis suspendarea judecării cauzei până la soluționarea excepției de către Curtea Constituțională și trimiterea dosarului către CCR.

Avocatul Adrian Cuculis a atacat prevederile care elimină acordarea punctelor de stabilitate pentru pensionarii care cumulează pensia cu salariul. El a explicat că aceste articole contravin principiilor constituționale referitoare la contributivitate, echitate și tratamentul nediscriminatoriu.

El a spus că sesizarea CCR a fost admisă și că textele contestate nu permiteau cumulul pensiei cu salariul în condiții care să reflecte contribuțiile achitate. El a explicat că în momentul în care o persoană ieșea la pensie putea continua să lucreze, dar pentru această perioadă nu se mai aplicau punctele de stabilitate, deși taxele erau plătite.

În punctul său de vedere, o eventuală admitere a excepției ar obliga la regândirea sistemului pentru persoanele care continuă activitatea după pensionare.

„Am reușit sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate asupra textelor de lege care nu permiteau cumulul pensiei cu salariu din Legea pensiilor 360/2023. Pe scurt, în momentul în care ieșeai la pensie aveai posibilitatea să lucrezi în continuare, însă pentru această perioadă nu se mai aplicau punctele de stabilitate, deși taxele erau plătite contributiv la stat. Dacă excepția va fi admisă, asta înseamnă că tot sistemul de pensii trebuie regândit pentru cei care cumulează pensia cu salariul și, în același timp, gândul Guvernului de a interzice definitiv cumulul pensiei cu salariu ar rămâne doar o chestiune imaginară”, transmite avocatul Adrian Cuculis.

Dosarul ajunge acum la Curtea Constituțională, care va decide dacă prevederile contestate sunt compatibile cu principiile din Constituție. În cazul în care excepția va fi admisă, schimbările ar putea afecta modul în care se calculează pensia pentru persoanele care cumulează veniturile salariale cu pensia.

Documentele din dosar arată că o astfel de decizie ar putea produce efecte pentru un număr mare de români care se află în această situație. Instanța constituțională urmează să analizeze articolele care interzic acordarea punctelor de stabilitate. Tribunalul a suspendat cauza până la decizia CCR, iar sistemul public de pensii ar putea avea nevoie de ajustări dacă prevederile vor fi declarate neconstituționale.