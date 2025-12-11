Generalul în rezervă Ștefan Dănilă, cel care a condus Statul Major General al Armatei Române între 2011 și 2015, trage un semnal de alarmă cu privire la un pericol care, în opinia sa, umbrește orice scenariu militar sau amenințare externă: prăbușirea demografică.

Într-o analiză publicată în „Adevărul”, fostul șef al Armatei arată că România se confruntă cu o slăbiciune structurală ignorată constant de autorități, deși efectele ei pot afecta chiar fundamentul statului.

În timp ce politicienii discută despre riscuri geopolitice, în interiorul granițelor se desfășoară un proces lent, dar sigur, care amenință stabilitatea țării în deceniile următoare.

„Din punct de vedere demografic, România se află într-un adevărat dezastru în momentul de față. Iar lucrurile se vor agrava și mai mult, așa că în următoarele decenii riscăm să ne trezim într-o stare critică. Și atunci chiar nu se va mai putea face nimic. Din punct de vede economic, starea forței de muncă este deja deplorabilă, este evident că avem o populație tot mai îmbătrânită. Hai să zicem, deocamdată nu am ajuns în situația în care majoritatea românilor au vârsta la care s-ar putea pensiona, dar tot mai mulți o vor atinge în următorii ani. Și nu va mai fi cine să muncească, cine să țină economia, cine să asigure securitatea țării”, avertizează generalul.

Generalul Dănilă subliniază că valul uriaș de români plecați în străinătate după 1990 a avut consecințe dramatice. Nu mai este vorba doar despre muncitori sezonieri sau persoane aflate temporar în diaspora, ci despre milioane de oameni care s-au stabilit definitiv în alte țări, împreună cu familiile lor.

Această ruptură nu mai poate fi reparată ușor: foarte mulți nu se vor mai întoarce, iar generațiile următoare nu vor mai avea legături reale cu România decât, cel mult, prin vizite ocazionale.

Pe de altă parte, natalitatea a scăzut abrupt în ultimele trei decenii, punând presiune enormă pe sistemul de pensii și pe piața muncii. Faimoasa generație a „decrețeilor”, născută după decretul din 1966, se apropie rapid de vârsta pensionării, ceea ce va crea un dezechilibru fără precedent între numărul celor activi și cel al pensionarilor.

„O mare parte a forței de muncă din România a plecat în alte țări, iar în multe cazuri nu vorbim de o dezlocare temporară, ci de oameni care s-au integrat în comunitățile altor state și s-au integrat complet, așa că nici ei și nici copiii și nepoții lor nu se vor mai întoarce vreodată în țară. Sau se vor întoarce cel mult în vizită. Din punctul meu de vedere, este o vulnerabilitate esențială pentru statul român. Ar fi bine totuși să vedem cauzele acestei probleme, să vedem și dezastrul scăderii imense a natalității, iar pornind de la cauze să reușim să contracarăm și să facem ceva în acest sens”, mai spune generalul Dănilă.

Dănilă consideră că lipsa de reacție a statului a transformat această problemă într-o „amenințare esențială” la adresa securității naționale.

De mai bine de trei decenii, niciun guvern nu a elaborat o strategie coerentă care să oprească declinul sau măcar să încetinească acest proces. Țări aflate în situații similare au introdus politici de sprijin pentru familii, programe de repatriere, facilități pentru tineri și măsuri active pentru reducerea exodului. România, în schimb, pare că ignoră complet direcția periculoasă în care se îndreaptă.

Mai mult, în loc de încurajări, unele decizii recente merg în sens invers: introducerea CASS pentru mamele aflate în concediul de maternitate, o taxă care a adus la buget sume infime, dar a transmis un semnal îngrijorător pentru familiile tinere. În luna septembrie, potrivit datelor CNAS, această taxă a generat doar 154.000 de lei – o sumă ridicolă în raport cu deficitul bugetar de peste 100 de miliarde de lei.

Fostul șef al Armatei subliniază că un conflict cu Rusia este improbabil, având în vedere apartenența României la NATO, însă declinul demografic este deja în desfășurare și, dacă nu este contracarat, va continua inevitabil.

Consecințele pot fi devastatoare:

colapsul sistemului de pensii,

lipsa forței de muncă,

îmbătrânirea accelerată a populației,

scăderea capacității de apărare,

pierderea competitivității economice,

depopularea unor regiuni întregi.

Generalul Dănilă consideră că România se îndreaptă „cu motoarele turate” către un punct critic, fără ca autoritățile să manifeste vreo îngrijorare reală.

„Nu cred că Rusia va îndrăzni să atace o țară NATO. NATO este mai puternică, iar Rusia ar avea de pierdut doar dacă ar face asta. Una este să ataci Ucraina, alta este să ataci cea mai puternică alianță. Personal nu cred că ne îndreptăm în direcția unui război cu Rusia, deși există anumite riscuri. Consider că un astfel de război poate și va fi evitat. În schimb, acest dezastru demografic care se profilează va fi mult, mult mai greu de evitat”, punctează generalul.

Potrivit analizei sale, statul ar trebui să înceapă cu trei direcții mari: