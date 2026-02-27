În cadrul unui noi episod al podcastului ”Contrapunct”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut ca parteneri de dialog pe colegii săi de breaslă Tavi Hoandră și pe Bogdan Comaroni.

Bogdan Comaroni este de părere că românii nu au mai ieșit la un protest autentic de foarte mult timp, apreciind că o mobilizare autentică a populației ar fi avut loc, probabil, în perioada lui Ion Iliescu.

Acesta a mai susținut că protestul din 10 august ar fi fost rapid influențat prin mecanisme de „inginerie socială”, deși inițial fusese anunțat ca o mobilizare amplă a românilor din diaspora, nemulțumiți de situația din țară și de lipsa unor schimbări reale după manifestațiile anterioare.

Potrivit acestuia, manifestația ar fi fost deturnată și transformată într-un eveniment marcat de incidente și provocări, ceea ce ar fi dus la diminuarea impactului său real.

În opinia sa, nici acel episod nu a produs efecte concrete, iar o parte dintre românii din diaspora care mai păstrau o atitudine de opoziție ar fi renunțat ulterior la această formă de reacție publică.

”Eu cred că momentul în care n-a mai ieșit nimeni pe bune e foarte departe în timp (…) mă gândesc dacă nu cumva de pe vremea lui Iliescu, atunci cred că poporul chiar ieșea în stradă. A mai fost un moment care a fost repede gândit în laboratoarele de inginerie socială, momentul 10 august. Atunci era vorba să vină generații întregi din diaspora, adică cei care au plecat din România pentru că erau nemulțumiți, cei care protestaseră atât de mult în România încât nu s-a întâmplat nimic și atunci și-au văzut destinul în altă parte și au zis să protesteze pe 10 august. Atunci a fost o altă inginerie socială prin care protestul diasporei a fost confiscat, a fost redus la protest de galerie și petarde și tot sistemul ăsta pus în funcțiune. Nu s-a întâmplat nimic nici atunci foarte clar. Ori cei din diaspora care mai aveau acea reacție de împotrivire au renunțat și la ultima redută”, spune Bogdan Comaroni.

Bogdan Comaroni a declarat că se aștepta ca așa-numita perioadă suveranistă din România să genereze nu doar discursuri și declarații, ci și manifestații de stradă.

El a ridicat semne de întrebare cu privire la absența celor care susțin suveranitatea țării, întrebându-se unde sunt aceștia în momentele tensionate și de ce nu se implică activ, dacă își doresc cu adevărat schimbări și o Românie „în regulă”.

”Eu mă așteptam, de pilă, ca perioada, să zicem, suveranistă a României să aducă, pe lângă foarte multă gargară, să aducă și protestele. (…) Întreb așa suveraniștii, adică cei care vor ca România să fie suverană, să fie totul în regulă, să fie ok, ”Unde sunt ei în momentele astea”, a mai continuat Bogdan Comaroni.

Dan Andronic a afirmat că, în opinia sa, nemulțumirea publică se manifestă mai degrabă în mediul online, pe platforme precum TikTok sau în comentarii la talk-show-uri și pe rețelele sociale.

Jurnalistul a susținut că revolta este consumată într-o manieră comodă, din fața ecranelor, fără a se transforma într-o implicare concretă în spațiul public.

”Deci sunt pe TikTok, îți spun eu. Sunt pe TikTok, unii se uită la talk-show-uri, unii mai scriu comentarii și înjură pe Facebook și așa mai departe. Deci noi am noi reușim să ne consumăm revolta într-un mod convenabil din fotoliu”, a răspuns jurnalistul Dan Andronic.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.