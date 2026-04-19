Pentru a-și susține punctul de vedere, Andronic a relatat o întâmplare de culise povestită de un fost prim-ministru al României, din perioada în care „febra privatizărilor” domina agenda politică de la București.
Avertismentul: „Păstrați o bancă de stat!”
Conform relatării, la începutul mandatului său, premierul român a avut o întâlnire cu o delegație a Băncii Mondiale, din care făcea parte și un fost prim-ministru portughez. Premierul român i-a expus acestuia planul său ambițios de a privatiza tot, inclusiv ultimele mari bănci la care statul mai era acționar: BCR și CEC.
Auzind acest plan, oficialul portughez i-a oferit un sfat care avea să schimbe cursul lucrurilor: „Și vreți să le vindeți pe amândouă? Mai gândiți-vă. Eu vă spun că sunt momente în istorie când e bine să păstrezi o bancă cu capital de stat.”
Criza secetei și momentul adevărului
Avertismentul s-a dovedit a fi profetic scurt timp după aceea, când România a fost lovită de o secetă devastatoare. Agricultura era pe punctul de a intra în colaps, iar ministrul de resort i-a comunicat premierului o veste proastă: banii europeni de sprijin urmau să intre în țară abia anul următor, lăsând fermierii români într-o „groapă” financiară imediată.
În acel moment de criză, prim-ministrul a convocat de urgență la Guvern președinții tuturor băncilor comerciale care operau în România. El le-a cerut un efort comun pentru a salva sectorul agricol: acordarea de credite preferențiale pentru fermieri, oferind în schimb garanția fermă a statului că instituțiile financiare își vor recupera banii.
Băncile private părăsesc sala. Rămâne doar CEC
Deznodământul acelei întâlniri este, potrivit poveștii lui Dan Andronic, lecția supremă despre limitele pieței libere în situații de criză națională:
Rând pe rând, șefii băncilor cu capital privat/străin s-au ridicat și au părăsit sala, refuzând să își asume riscul sau să intervină într-o problemă de siguranță națională care nu le garanta profituri imediate.
Un singur bancher a rămas la masă: Radu Grațian Ghețea, președintele CEC, instituția financiară deținută de statul român.
„În anul ăla, agricultura românească a ieșit din groapă datorită CEC. Credeți-mă, dacă avea un acționar minoritar, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a concluzionat fostul premier în discuția sa cu Dan Andronic.
Mesajul de final al jurnalistului, adresat urmăritorilor săi, este un apel la prudență strategică în ceea ce privește perlele economiei naționale: „Acum înțelegeți de ce nu trebuie privatizate în criză?”
Povestea readuce în atenția publică importanța deținerii de către stat a unor pârghii de intervenție economică, vitale atunci când capitalul privat, ghidat exclusiv de maximizarea profitului, refuză să susțină interesele strategice ale țării.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.