Pentru a-și susține punctul de vedere, Andronic a relatat o întâmplare de culise povestită de un fost prim-ministru al României, din perioada în care „febra privatizărilor” domina agenda politică de la București.

Conform relatării, la începutul mandatului său, premierul român a avut o întâlnire cu o delegație a Băncii Mondiale, din care făcea parte și un fost prim-ministru portughez. Premierul român i-a expus acestuia planul său ambițios de a privatiza tot, inclusiv ultimele mari bănci la care statul mai era acționar: BCR și CEC.

Auzind acest plan, oficialul portughez i-a oferit un sfat care avea să schimbe cursul lucrurilor: „Și vreți să le vindeți pe amândouă? Mai gândiți-vă. Eu vă spun că sunt momente în istorie când e bine să păstrezi o bancă cu capital de stat.”

Avertismentul s-a dovedit a fi profetic scurt timp după aceea, când România a fost lovită de o secetă devastatoare. Agricultura era pe punctul de a intra în colaps, iar ministrul de resort i-a comunicat premierului o veste proastă: banii europeni de sprijin urmau să intre în țară abia anul următor, lăsând fermierii români într-o „groapă” financiară imediată.

În acel moment de criză, prim-ministrul a convocat de urgență la Guvern președinții tuturor băncilor comerciale care operau în România. El le-a cerut un efort comun pentru a salva sectorul agricol: acordarea de credite preferențiale pentru fermieri, oferind în schimb garanția fermă a statului că instituțiile financiare își vor recupera banii.

Deznodământul acelei întâlniri este, potrivit poveștii lui Dan Andronic, lecția supremă despre limitele pieței libere în situații de criză națională:

Rând pe rând, șefii băncilor cu capital privat/străin s-au ridicat și au părăsit sala, refuzând să își asume riscul sau să intervină într-o problemă de siguranță națională care nu le garanta profituri imediate.

Un singur bancher a rămas la masă: Radu Grațian Ghețea, președintele CEC, instituția financiară deținută de statul român.

„În anul ăla, agricultura românească a ieșit din groapă datorită CEC. Credeți-mă, dacă avea un acționar minoritar, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a concluzionat fostul premier în discuția sa cu Dan Andronic.

Mesajul de final al jurnalistului, adresat urmăritorilor săi, este un apel la prudență strategică în ceea ce privește perlele economiei naționale: „Acum înțelegeți de ce nu trebuie privatizate în criză?”

Povestea readuce în atenția publică importanța deținerii de către stat a unor pârghii de intervenție economică, vitale atunci când capitalul privat, ghidat exclusiv de maximizarea profitului, refuză să susțină interesele strategice ale țării.