În cadrul podcastului „Contrapunct”, publicat joi, 19 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni au discutat despre situația politică din România și evoluția partidului politic AUR.

Octavian Hoandră a afirmat că liderul AUR, George Simion, este de prost gust, referindu-se la comportamentul și nivelul intelectual al acestuia. El a explicat că, deși nu agrează figura publică a lui Simion și nici pe Călin Georgescu, consideră că marea masă de oameni are nevoie să fie reprezentată și că există spațiu pentru un lider conservator autentic.

Dan Andronic a comentat că adaptarea la astfel de personaje este un proces de obișnuire cu răul din interior, care face ca reacțiile la comportamentele discutabile să pară mai puternice din exterior decât sunt în realitate. Hoandră a recunoscut că nu îi place existența acestor lideri și că ar prefera ca ei să nu fie cunoscuți, dar a subliniat că oamenii au nevoie de reprezentare și că poate fi momentul pentru apariția unui lider precum Crin Antonescu.

Hoandră a făcut distincția între Simion și Dan Dungaciu, considerând că Dungaciu, deși poate greși ca orice lider, prezintă argumente raționale și evită circ și excesele publice care îi caracterizează pe Simion sau Georgescu. Totodată, el a subliniat necesitatea unui bloc conservator puternic reprezentat de intelectuali și a criticat stilul și abordarea „insultătoare” a liderilor AUR în comparație cu standardele pe care le așteaptă de la conducători.

Întrebat despre opțiunea sa de vot, Hoandră a spus că nu a votat și a sugerat că, în opinia sa, majoritatea liderilor politici din România sunt mai puțin competenți decât el.

Octavian Hoandră: – Deci, bă, (George) Simion (liderul partidului politic AUR) este de prost gust. Sigur, oamenii n-au încotro să meargă. Asta-i foarte adevărat. Dan Andronic: – Ți se pare de prost gust din punct de vedere intelectual sau politic? Octavian Hoandră: – Intelectual. Intelectual, comportamental, ideal. Dan Andronic: – Asta nu cred că contează prea mult. Știi ce se întâmplă, Tavi? Hai să-ți explic repede. Noi ne obișnuim, ne obișnuim cu răul, cu răul din interior. Când îl vezi de afară pare cu totul altfel și într-adevăr reacția e întotdeauna mult mai puternică, dar din interior totul intră într-o zonă de banalitate în care ajungi să fii de acord cu niște aberații, dar ține până la urmă și de un mod în care încerci să supraviețuiești zi de zi. Octavian Hoandră: – Corect. Nici mie nu mi place. Îi detest și pe (George) Simion și pe (Călin) Georgescu. Bă, aș fi preferat să nu existe, să nu am cunoștință de existența lor, dar, bă frate, totuși marea masă de oameni… ăștia nu pot fi nesocotiți. Ei sunt probabil într-o oarecare măsură ca și mine: conservator. Băi, frate, oamenii ăștia au nevoie să fie reprezentați și poate că e un moment bun în care să scape AURUL sau cum se numește organizația asta care nu-i făcută ca un partid și să vină un Crin Antonescu. Dan Andronic: – Dar (Dan) Dungaciu ți se pare ok? Octavian Hoandră: – Totuși față de (George) Simion… Știu. Păi, totuși ăla s-ar putea să greșească ca orice om care poate să conducă un partid, dar totuși, bă, când greșești la nivelul ăsta, măi, ai niște argumente, le prezinți, nu urli, nu faci circ în Parlament, nu te duci să tai torturi prin America. Dan Andronic: – Da, dar vezi că s-ar putea să atragi voturi mai curând făcând ce face Simion decât fiind rațional și elegant cum e Dungaciu. Octavian Hoandră: – Știu, n-am avut încă, dar eu aș prefera un bloc puternic, conservator, care să fie reprezentat de intelectuali. Mă, frate, sigur că are toată lumea loc. Eu nu zic că ăștia să nu intre în voi, să intre, mă, dar să și respecte nivelul lor, bă, să nu ne insulte. Pentru mine când îl văd pe Simion, e o insultă. Când îl văd pe Georgescu cu chestiile astea, cu dacii, cu tunelurile… Eu am memorie că de aia am trăit așa de mult. Încet, încet toate generațiile astea noi se degradează de memorie, parcă uită, bă, nu pot, eu nu pot să uit, bă, nu. Eu, în sfârșit, pot să spun chestia asta cu mâna pe inimă și mulțumesc Domnului: N-am avut niciodată șefi mai proști ca mine. Băi frate, dacă te obișnuiești să ai șefi mai proști ca tine, bă atunci îți meriți soarta. Bă, eu nu vreau să am. Nu știu cât mai am de trăit pe lumea asta, dar nici de acum încolo nu vreau să am așa ceva. Dan Andronic: – Nici nu vreau să te întreb cu cine ai votat. Octavian Hoandră: – Nu, n-am votat eu. Dan Andronic: – Să înțeleg că toți erau mai proști decât tine. Bogdan Comaroni: – Ăștia se bat între ei, Statele Unite cu rușii, cu ăștia… chinezii deocamdată. Ați văzut aia cu roboții umanoizi cu anul nou chinezesc. Ăia se bat între ei. Care are mai rapid, cei mai buni roboți umanoizi. Ei au spus că până în 2030 o să avem toți pe acasă. Neglijând faptul că România cred că a câștigat deja asta… că dacă te uiți la clasa noastră politică, adică la roboții noștri umanoizi… Deci, dacă e unul de ăla un robot și pui și un ChatGPT, cred că e mai bun decât politicienii noștri. AUR are o mare problemă de care, până la urmă, și-a dat seama. Chiar dacă a ajuns și a trecut de 40%, nu știu cât mai au acum de fapt, parcă a scăzut la 35%. Hai să zicem că au o treime.

Bogdan Comaroni a comentat și asupra contextului internațional, menționând competiția între Statele Unite, Rusia și China în domeniul roboților umanoizi, și a făcut o paralelă cu clasa politică românească, pe care a comparat-o cu roboți umanoizi, sugerând că tehnologia ar fi mai performantă decât politicienii actuali.

El a explicat că AUR se confruntă cu probleme de guvernare, mai ales după ce partidul a pierdut din scorul de voturi și, deși Simion rămâne lider, partidul încă nu are suficienți oameni cu credibilitate pentru a conduce eficient.

Comaroni a concluzionat că, deocamdată, partidul nu va guverna neapărat mai prost decât o face în prezent, dar lipsa unor lideri capabili rămâne o provocare pentru viitor.