Veronica Duțu a declarat că noile taxe locale vor împovăra și mai mult românii, iar inflația ar putea ajunge la 10% la sfârșitul anului. Ea a explicat că majorarea taxelor și impozitelor locale era necesară pentru a ajunge la nivelul din Uniunea Europeană, însă în același timp ar fi trebuit ajustate și salariile.

Taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026 și cu 70% în unele cazuri, potrivit legii adoptate de Parlament. Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR de neconstituționalitate.

Consultantul fiscal a spus că era de așteptat această decizie, deoarece deficitul bugetar este mare, iar statul va încasa mai mulți bani. Ea a adăugat că este nevoie de o analiză separată pentru impactul asupra companiilor și asupra populației.

Ea a explicat că taxele pe locuințe și pe teren vor crește cu cel puțin 75%. Aceasta înseamnă aproape o dublare și poate produce efecte negative asupra românilor.

Veronica Duțu a spus că impozitul pe locuințe din România rămâne printre cele mai mici din Uniunea Europeană și că era necesară o ajustare. Ea a explicat însă că această apropiere de nivelul european trebuie însoțită și de creșterea salariilor. Consultantul fiscal a arătat că taxele cresc, dar în 2026 nu este clar în ce măsură vor crește salariile.

Ea a atras atenția că există o directivă europeană care prevede majorarea anuală a salariului minim, iar Guvernul este obligat să respecte acest lucru. Dacă salariul minim rămâne înghețat și în 2026, cei care trăiesc din aceste venituri vor avea o situație financiară mai dificilă, a spus ea.

„Aceste taxe vor crește cu 1 ianuarie, conform deciziei Curții Constituționale. Să știți că ne așteptam la această decizie pentru că deficitul bugetar este destul de mare și, să zicem așa pentru stat va încasa cu siguranță cu siguranță bani mai mulți, dar trebuie să facem o analiză și asupra companiilor și asupra românilor de rând. Aceste taxe, în special taxele pe locuințe, taxele pe teren, vor crește cu cel puțin 75% asta înseamnă aproape o dublare, ceea ce va avea un impact negativ asupra asupra românilor. Numai că trebuie să ținem cont că impozitul pe locuințe în România este unul dintre cel mai cel mai mici din Uniunea Europeană și cumva a trebuit să ne raliem la taxele din Uniunea Europeană. Numai că trebuie să ne raliem și cu salariile, pentru că vedem că taxele cresc, iar salariile în anul 2026 nu sunt în ce măsură vor fi crescute”, a spus Veronica Duțu.

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, premierul Bolojan ar dori ca salariul minim să rămână înghețat și în 2026. Tot astăzi are loc Consiliul Tripartit, unde premierul discută cu patronatele și sindicatele despre salariul minim pe economie.

Consultantul fiscal a spus că România este obligată să majoreze anual salariul minim potrivit unei directive europene. Ea a explicat că dacă salariul minim nu crește, statul va încasa mai mulți bani, dar românii cu venituri mici vor sărăci, deoarece inflația estimată este de aproximativ 10%.

Ea a adăugat că firmele pot avea o perioadă scurtă de respiro, însă pe termen lung menținerea unui salariu minim scăzut poate încuraja plecarea românilor în străinătate, pentru că țările din Vest actualizează frecvent acest prag salarial.

Consultantul fiscal a spus că România trebuie să respecte directiva europeană care stabilește nivelurile minime pentru anul 2026.

„Din punctul meu de vedere, salariu minim pe economie dacă nu crește, înseamnă că statul va încasa mai mulți bani la buget. Înseamnă că românii care trăiesc cu acest salariu minim pe economie vor sărăci, pentru că inflația știm că o să fie în jur de 10% la sfârșitul anului. Companiile vor avea, să zicem, la început, o gură de oxigen, dar pe termen lung, acest salariu minim pe economie va încuraja, de fapt, românii să plece în străinătate, pentru că țările din Vest actualizează aproape an de an acest salariu minim pe economie. Vreau să mai aduc în atenție că România trebuie să respecte legislația internațională, acea directivă europeană care prevede un anumit salariu minim pe economie în anul 2026”, a adăugat consultantul fiscal.

Salariul minim este în prezent de 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net. Sindicatele și PSD au susținut creșterea acestuia, în timp ce premierul și reprezentanți ai mediului de afaceri s-au opus.

Surse guvernamentale au precizat că Guvernul Bolojan pregătește ordonanța trenuleț pentru anul 2026, care ar prevedea înghețarea pensiilor și salariilor. Singura facilitate care ar urma să rămână în vigoare și anul viitor este scutirea de taxe pentru cei 300 de lei incluși în salariul minim.