În cadrul podcastului „Contrapunct”, Șerban Nicolae a descris contextul în care USR a ajuns în Parlament, arătând că experiența sa de lider de grup în Senat i-a permis să observe direct comportamentul politicienilor și a noilor parlamentari și modul în care aceștia s-au raportat la activitatea legislativă.

„I-am și cunoscut și am constatat exact chestiunea asta. În Parlament ne-am suprapus în ultimul meu mandat de senator,. În 2016-2020, a intrat USR-ul în Parlament. În Senat, spre exemplu, n-am avut manifestările de la Camera Deputaților, că ocupau tribuna, întindeau cearceafuri. Era un pic mai multă acalmie acolo”, a declarat Șerban Nicolae.

Fostul senator a explicat că experiența acumulată și poziția pe care o ocupa în acel moment au contribuit la temperarea unor eventuale excese în Senat, chiar dacă în alte zone ale Parlamentului tensiunile erau vizibile.

„Din liderul grupului majoritar și ceva mai experimentat, probabil că am reușit să evit manifestări dintre astea, să spun, mai excentrice. Dar eu știu unul ca Goțiu, ăla de, dormea în plen. Că a rămas și peste noapte în birou, probabil, încântat de ideea că a ajuns vicepreședinte al Senatului și a luat biroul la dispoziție, a rămas peste noapte”, a afirmat Șerban Nicolae.

Dincolo de aceste episoade, el a insistat că în interiorul USR existau și parlamentari bine pregătiți profesional, care au intrat în politică din convingere și cu intenția declarată de a produce schimbări reale.

„Aveai și personaje de genul acesta, dar aveai și oameni echilibrați și le spuneam: „Domne, dar ce căutați voi în formula asta? Pentru că voi sunteți cu școală făcută la timp și serioasă. Sunteți oameni cu familii, cu copii”. Era buna lor credință în care au simțit ei nevoia să schimbe ceva crezând că ideile alea de care vorbeai chiar sunt reale. În practică chiar se aplică. Și au venit cu toată buna intenție”, a declarat Șerban Nicolae.

El a oferit exemplul concret al colaborării cu un parlamentar USR din domeniul medical, precizând că a susținut inițiativele legislative pe care le-a considerat bine fundamentate, indiferent de apartenența politică.

„Am lucrat cu ei, spre exemplu, era un deputat, Adrian Wiener, cred că și acum deputat, atunci era senator, avea două propuneri pe specificul lui medic de profesie până la legea spitalelor și încă una tot în domeniu. Și a mers la semnat la colegii mei din Comisia de Sănătate. Ei mi-au spus că, uite, e un senator USR care are două propuneri. Am spus, dom’le, sunt bune? Dom’le, da, așa cum le-a formulat, sunt bune. Și le susținem”, a afirmat Șerban Nicolae.

Reacția parlamentarului USR a fost, potrivit fostului senator, una de surpriză, în contextul imaginii negative cultivate în interiorul partidului față de PSD.

„Omul a fost foarte contrariat când i-am spus, domnule, hai să văd. Pentru useriști era un șoc că va fi susținut de PSD, ei știind toate legendele alea că PSD-ul e ceva nenorocire. Au fost foarte surprinși”, a declarat Șerban Nicolae.

Un alt episod relatat de acesta a vizat solicitarea unui dialog direct din partea unui senator USR, care dorea să discute un proiect legislativ aflat în lucru.

„La un moment dat, tot așa, un senator USR a vrut să se stea de vorbă cu mine, a aflat de la colegul lui că totuși se poate dialoga și l-am primit în birou și zic, „am o mare rugăminte, am un proiect de lege la care lucrez, sunt la expunerea de motive și nu vreau să-mi pierd ideea. Ia loc o cafeauă ceva, dar lasă-mă rău a puțin să termin””, a declarat Șerban Nicolae.

Ulterior, el a spus că a aflat despre reacția surprinsă a unor membri USR, care nu se așteptau ca un senator să își redacteze personal inițiativele legislative.

„Ulterior am aflat că erau foarte mirați și că erau așa contrariați că eu îmi scriu singur proiectele legislative, n-am o armată de negrișori care muncesc, trudesc, se documentează și așa mai departe. Și atunci am zis, domnule, trebuie să fac și eu o distincție între scandalagii și oameni cu care se poate dialoga. În general, nu prea s-au mai regăsit pe liste. Nu cred că au plecat din USR, dar nu prea mai sunt pe liste”, a afirmat Șerban Nicolae.

În discuție, Dan Andronic a abordat și tema scăderii calității clasei politice, iar Șerban Nicolae a evitat un verdict categoric, invocând propria poziție subiectivă, dar a admis că diferențele dintre generații sunt evidente.

„Aș putea să fac cu asemenea apreciere, dar ar părea că sunt foarte subiectiv, pentru că dacă nu mai sunt eu în Parlament sau nu mai sunt eu în politică, subiectiv sunt categoric, dar nu sunt un observator din afară, să spun. Și eu am rămas surprins. Spre exemplu, auzeam chestiunea asta „Dom’le, știți că nu mai sunt oamenii care au fost? Și eu, în general, spuneam, dom’le, și ce?” Sunt aleși de electorat?” , a declarat Șerban Nicolae.

Fostul senator a făcut apoi o comparație directă cu perioada primului său mandat, evocând nume sonore care marcau dezbaterile parlamentare de atunci.