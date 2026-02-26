Tavi Hoandră a afirmat în cadrul podcastului că subiectul celor 400 de milioane de euro achitați către frații Micula ar fi trebuit să producă un cutremur pe scena publică, în condițiile în care este vorba despre o sumă uriașă din bani publici.

În debutul dezbaterii, Dan Andronic a explicat de ce consideră informația drept una extrem de gravă și insuficient discutată în spațiul public:

„Suntem înapoi în direct. Ați văzut un fragment care mie mi se pare bomba zilei. De ce? Pentru că i-ați văzut și pe Pantazi și Tapalagă, nu mai știau pe unde să scoată cămașa. Tot încercau să evite subiectul. Cum? Ce legătură are? Cu ce discutăm acuma? Păi, are legătură, are legătură cu finanțarea deficitului, are legătură cu faptul că într o țară normală așa ceva n-ar trebui să se întâmple”, a declarat Dan Andronic.

Acesta a ridicat și o serie de întrebări legate de lipsa unei reacții instituționale ferme, afirmând:

„Și nu știu de ce trebuie să vină Grindeanu să ne spună lucrul ăsta. De ce nu-l știm din altă parte? De ce nu se sesizează nimeni? De ce această știre la ora actuală nu este peste tot? Sunt întrebări la care o să încercăm să răspundem. Bine, noi nu avem noi sau răspunsul, răspunsul e ca de fiecare dată același. Bogdan, Tavi, bine ați venit”, a spus Dan Andronic.

La rândul său, Tavi Hoandră a precizat că informațiile nu sunt noi pentru el, însă consideră utilă readucerea lor în atenția publică:

„Pentru mine, eu le am ingurgitat astea la timpul lor și tot gândindu-mă e bine că readuci chestiile astea în discuția publică”, a declarat Tavi Hoandră.

Dan Andronic a subliniat că informația este recent readusă în atenție, chiar dacă plata în sine a fost făcută anterior:

„E de ieri informația asta. Este de ieri de la G4, interviul de la G4 Media. Adică nu e, banii i-am dat noi de mult. Banii au plecat, îi mai recuperăm când s-o coace. 400 de milioane de euro”, a afirmat Dan Andronic.

În intervenția sa, Tavi Hoandră a susținut că suma plătită nu mai poate fi recuperată și a asociat decizia cu perioada guvernării Orban, pe care o consideră un moment de cotitură pentru Partidul Național Liberal și pentru situația economică a țării.

„Nu mai recuperăm. Dar gestul ăsta lui Orban, care eu n-am nicio părere despre oameni care nu există, nu poți să ai păreri, e un biet, vai de capul lui. Mi-l aduc aminte faza aia cu Turcescu și cu accidentul ăla, când era beat la telefon. Mi se face o scârbă numai când îl văd și îmi aduc aminte cum zicea: «Cine este generalul. Cine e generalul?»”, a declarat Tavi Hoandră.

Acesta a continuat, susținând că momentul respectiv a marcat începutul unei degradări interne în PNL și a afectat direcția economică a României: „Dar ideea e că atunci a început destructurarea Partidului Liberal, adică destructurarea cum să zic, psihosomatică a Partidului Liberal și vinderea României.”, a afirmat Tavi Hoandră.

El a extins analiza și asupra politicii de împrumut din perioada respectivă, amintind rolul ministrului de Finanțe de la acea vreme:

„Ce s-a întâmplat atuncea și cu datoria, asta e o chestie pe care Orban și-a tras-o pe interesul lui privat cu frații Micula, dar în guvernarea în care Orban a fost prim ministru și Câțu a fost ministru de finanțe, dacă ne aducem bine aminte, s-a petrecut actul înrobirii României”, a spus Tavi Hoandră.

În același context, jurnalistul a invocat împrumuturile externe contractate în acea perioadă și lipsa de transparență privind utilizarea fondurilor: „Am recitit recent memoriile unui asasin economic. Băi, frate, când faci, când faci asemenea… Deci atunci s-a petrecut un fapt absolut îngrozitor, în sensul că noi am luat prin Câțu și Orban un împrumut uriaș. Ani de zile după aia toată lumea s-a rugat de ei să spună ce s-a întâmplat cu împrumutul ăla uriaș care ne-a îrobit definitiv. După aia cei care au venit după aia prim-ministrul Ciolacu tot toți au dus înainte chestia asta din comoditate”, a declarat Tavi Hoandră.

În paralel cu această temă, invitații au analizat și anunțul făcut de Sorin Grindeanu privind consultarea membrilor PSD pentru a decide dacă formațiunea rămâne alături de Ilie Bolojan sau dacă va forța ieșirea USR de la guvernare. Discuția a evidențiat riscul declanșării unei noi crize politice într-un context deja tensionat de probleme economice și de dezbaterea privind gestionarea deficitului bugetar.