Discuția de pe canalul de YouTube „HAI România!” a vizat paralelisme între evenimentele politice recente și cele din anul 1946, subliniind modul în care populația a ajuns să accepte gradual pierderea democrației.

Tavi Hoandră a argumentat că, deși au existat alegeri anulate recent, reacția publicului a fost minimă, iar democrația a continuat să fie erodată într-o liniște aparentă. Jurnalistul a observat că, în trecut, în 1946, fraudele electorale nu au generat intervenții drastice și că oamenii s-au obișnuit să piardă treptat controlul asupra resurselor și deciziilor majore ale țării.

„Așa s-a întâmplat și în 46. Noi am avut acum recent niște alegeri anulate. În 46 și atunci s-au fraudat alegerile și de atunci, n-au venit tancuri pe străzi ca și acuma, într-o liniște deplină poporul ăla s-a obișnuit că dispare democrația. Deci tot ce spunem aici, lipsa de reacție la toate mizeriile astea care le face acest trib de șpăgari nenorociți care monopolizează conducerea României, nu înseamnă decât că poporul s-a obișnuit cu pierderea încet, încet a democrației, a dreptului de a hotărî asupra bogățiilor, asupra mersului României. S-a ajuns ca în 46”, a spus Tavi Hoandră.

O atenție specială a fost acordată lipsei de mobilizare socială în fața problemelor economice și sociale. În prezent, demonstrațiile spontane pentru drepturi sau pentru scăderea taxelor nu mai apar, iar manifestațiile sunt adesea orchestrate prin tehnici de manipulare, subliniază jurnalistul Dan Andronic. Publicul nu mai iese în stradă pentru a cere creșterea salariilor sau scăderea prețurilor la gaze, fiind lipsit de inițiativă civică reală.

„Problema e următoarea. De când nu ați mai văzut voi vreo demonstrație care să nu fie stimulată prin tehnici securiste? De când n-ați mai văzut? De când n-ați mai văzut să iasă oamenii în stradă ca să ceară salarii? Sute de mii de oameni, nu vorbesc de sindicate. Să fie o manifestație, domnule, vrem o viață mai bună, vrem să micșorați TVA-ul. Vrem să micșorați prețul la gaze”, a completat Dan Andronic.

Tavi Hoandră a mai spus că poporul era conștient de pierderea democrației în 1946, însă nu a reacționat. Astăzi, oamenii continuă să se obișnuiască cu sloganuri politice neomarxiste sau useriste fără să conteste situația.

„Exact ca și în 46, poporul era conștient de pierderea democrației, dar nu a reacționat. Și atunci ne-am obișnuit. Veneau ăia cu marxiștii, cu sloganurile lor. Acuma vin neomarxiștii, useriștii cu sloganurile lor neomarxiste și poporul iară se obișnuiește și iară tace. Asta e. Asta-i soarta noastră, a românilor. Noi nu protestăm pentru că ne pierdem capacitatea de a vorbi cu voce tare despre pierderea existențială a democrației”, a mai spus Tavi Hoandră.

În final, Dan Andronic a făcut o analogie cu poezia „Eu cred” a Anei Blandiana, sugerând că românii se comportă asemenea unui popor pasiv, incapabil să reacționeze la pierderea progresivă a libertăților. Comparația a subliniat actualitatea îngrijorătoare a poeziei, reflectând lipsa de reacție și pasivitatea socială care domină în prezent.

„Noi nu protestăm pentru că, dacă mai ții minte, Ana Blandiana a avut o poezie genială, un popor vegetal, dacă îmi aduc bine aminte. (…) Chiar este genială. Eu cred, așa se numește poezia, eu cred că suntem un popor vegetal. De unde altfel liniștea în care așteptăm desfrunzirea? De unde curajul de a ne da drumul pe toboganul somnului până aproape de moarte, cu siguranță că vom fi în stare să ne naștem din nou? Eu cred că suntem un popor vegetal. Cine a văzut vreodată un copac revoltându-se? O poezie care are o actualitate îngrozitoare. E îngrozitoare”, a subliniat Dan Andronic.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.