Protestul împotriva guvernului „Ilie-Sărăcie” a fost susținut explicit în primele minute ale ediției „Hai LIVE cu Turcescu”, când realizatorul a explicat că a decis să se alăture demersului în calitate de cetățean, fără a impune invitaților o poziție similară.

Robert Turcescu a precizat că gestul îi aparține exclusiv și a mulțumit celor care au fost solidari în timpul transmisiei live.

„Vă mulțumesc, prieteni, că ați fost și voi solidari la aceste în aceste cinci minute de protest. N-aș spune inedit, am decis eu, ca să fie foarte clar. Deci nu implică nici nu știu Manu dacă e solidar cu acest proiect, sau Tavi sau Bogdan Comaroni. Dar eu am vrut să în calitatea mea de cetățean al acestei patrii, da, să mă alătur acestui protest care a început la ora 12:00 în toată țara în care oamenii s-au oprit”, a declarat Robert Turcescu.

În continuarea intervenției sale, realizatorul a invocat date din sondaje și a susținut că actualul executiv nu mai are susținere publică majoritară.

„…Mai toate sondajele de opinie arată cu vârf și îndesat, că acest guvern, Ilie Sărăcie, este un guvern care trebuie să plece. Să plece. (..) Nu ne interesează acest măcelar de bugete și de să se ducă la revedere. 78% dintre români nu au încredere în măsurile guvernamentale. 3 sferturi dintre români nu mai suportă pe Bolojan însuși. Gata, la gară. E cazul să pleci”, a afirmat acesta.

Turcescu a menționat și reacția publicului din online, subliniind că aproximativ o mie de persoane au rămas conectate în timpul momentului de solidaritate.

„Așa că eu vreau să le mulțumesc celor 1000 de oameni care cinci minute cât am pus noi pe ecran chestia asta cu protestul au stat alături de podcastul ăsta de joi. Da, mulțumesc foarte mult. Iar mulți dintre ei în comentarii și au declarat solidaritatea cu acest protest demers. Da. Întrucât am zis că fiind joi podcast orele 12:00 a zis: „Domnule, mergem la treabă, ne facem treaba, nu știu ce, dar măcar cinci minute, cinci minute de solidaritate națională cred că sunt necesare măcar din când în când.” Da. Și atunci unii dacă au fost în trafic, pac, s-au oprit, alții dacă-s la muncă, cinci minute măcar. Da. Oprire, protest, jos guvernul Ilie Sărăcie, ca să înțeleagă ăștia în cele din urmă că această tensiune socială crește, că sunt o grămadă de oameni care s-au săturat, bă, de Ilie Bolojan și de toate nenorocirile făcute de acest guvern de opt luni de zile de când duce țara în prăpasti.”, a spus Robert Turcescu.

În cadrul dezbaterii despre legitimitatea politică a guvernului Bolojan, Tavi Hoandră a susținut că actualul executiv nu reflectă voința electoratului și că structura politică ajunsă la putere nu ar avea susținere reală.

„În opinia mea, guvernul ăsta nu ar fi trebuit să existe, pentru că el nu reprezintă voința poporului. Deci asta e voința Uniunii Europene și a Ursulei și a lui Macron și e guvernul lor. Deci nu avea ce să caute în fruntea României un partid, un ONG care a avut la 8% în alegeri conduce România și ăștia nu au ce să caute”, a declarat Tavi Hoandră.

Realizatorul i-a cerut ulterior să detalieze ce anume îl îngrijorează cel mai mult în legătură cu actuala conducere.

„Dar zi mi ceva care te îngrozește cel mai tare la această structură guvernamentală condusă de Ilie sărăcie că eu nu mai pot să-i spun guvernul României ăsta nu e guvernul României al cui oricui alcuiva. E al lui Ursulei a lui Mertz din punctul meu de vedere”, a spus Robert Turcescu.

În prima parte a răspunsului său, Hoandră a susținut că lipsa de reacție la nemulțumirea publică este principalul motiv de îngrijorare.

„Și al meu este. Ideea ce mă sperie cel mai mult este că nu simt n-au niciun pic de instinct de conservare. Unul își imaginează că pot conduce un popor împotriva voinței lui și pot umili, că de fapt nu-l conduc, îl umiles.”, a afirmat acesta.

În a doua parte a intervenției sale, Tavi Hoandră a recurs la o comparație literară și istorică pentru a descrie situația actuală, invocând lipsa de reacție a guvernului în fața tensiunii sociale.

„Pe de o parte și pe de altă parte mă sperie și am și scris săptămâna trecută exact ca în povestirea lui Hemingway cu scurta vara fericită a lui Francis Macomber. Acolo în Namibia există un proverb care spunea că unui om este frică de leu de trei ori când îl aud, când îl vede, când știe că există, când îl aude și când se confruntă cu el. Păi Bolojan, exact ca Francis Macomber, el nu aude leu. Deci de la bun început, după ce a început cu jupuirea poporului român, poporul român mugește ca un leu, ca un leu rănit”, a declarat Hoandră.

În continuare, acesta a extins analiza către o paralelă istorică, făcând referire la perioada postbelică și la instaurarea regimului comunist.

„Bolojan și tot guvernul lui neomarxist nu-l aude. Deci lui nu e frică pentru că nu aude ce se întâmplă. Deci asta mă înspăimântă, bă frate, să să fii totuși să ajungi conjunctural cum au ajuns ei, să conduci un popor și să nu auzi revolta și să nu faci nimic, bă, să nenorocești o țară întreagă ologii unei sârbi. Așa ceva nu s-a întâmplat în istorie nici Ana Pauker, nici Dej, nici primele primele guverne după furtul alegerilor din 46. Și ce mă îngrozește cel mai mult este faptul că se întâmplă următorul lucru. Păi, situația istorică se se repetă. În 46 au fost furate alerile și fără niciun fără niciun foc de armă, fără niciun tanc pe străzi, am intrat am intrat sub cortina de fier ruseasc.”, a afirmat Hoandră.

Acesta a încheiat intervenția făcând referire la actualul context internațional și la ceea ce consideră a fi o repetare a unor greșeli istorice.