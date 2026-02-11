În cadrul dialogului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, liderul senatorilor AUR a atras atenția asupra unui fenomen paradoxal din economia românească. Pe măsură ce salariile cresc, angajatorii caută tot mai mult personal calificat, însă România se confruntă cu un deficit major în acest sens.

Țara are cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare și, totodată, cea mai scăzută proporție de persoane cu calificări cerute în prezent pe piața muncii, spune Petrișor Peiu. Deși șomajul este ridicat și există locuri de muncă disponibile, acestea nu pot fi ocupate din cauza lipsei specialiștilor. Este nevoie de ingineri, de profesioniști cu o anumită formație tehnică, de specialiști în IT și comunicații, însă numărul acestora este insuficient. În schimb, există un excedent de persoane în domenii în care piața este deja saturată. Această situație se suprapune peste o altă problemă majoră: beneficiile creșterii economice nu au ajuns nici în buzunarul românului simplu, nici în cel al patronilor de firme și al antreprenorilor.

„Un alt fenomen este că pe măsură ce cresc salariile în România, angajatorii vor să angajeze oameni cu pregătire și noi stăm foarte prost și la capitolul ăsta. Adică avem foarte puțin sau cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare și avem cea mai mică pondere a celor care au calificări care se ceră acum. Suntem în situația asta paradoxală în care șomajul e mare, ar fi locuri de muncă, dar avem nevoie de ingineri, de anumită formație. Nu-i avem. Avem nevoie de cei care să lucreze în zona IT, comunicații. Nu avem suficienți. Nu avem nevoie, de exemplu, de foarte mulți oameni care fac meserii unde piața e plină. Care se adaugă, repet, pe situația care vine din urmă, că nu au ajuns beneficiile creșterii economice în buzunarul românului simplu, respectiv al patronului de firmă, al antreprenorului”, a spus Petrișor Peiu.

Peiu a explicat că degradarea accentuată a situației s-a produs în ultimii șase ani. Până atunci, România nu avea o politică excepțională, însă se încadra în paradigma generală a Europei de Est, fără diferențe majore față de alte state din regiune. Momentul de cotitură ar fi fost răsturnarea guvernului Viorica Dăncilă, în 2019, un guvern care, deși nu era considerat extraordinar, fusese rezultatul unui proces democratic. În octombrie sau noiembrie 2019, echilibrul parlamentar și aritmetica din Parlament au fost schimbate brusc, prin intervenția unor forțe nepolitice din afara politicii, spune liderul senatorilor AUR.

În urma acestui episod, s-a format un guvern condus de PNL, partid care la acel moment avea aproximativ 20% în Parlament. Potrivit lui Peiu, acest guvern ar fi fost sprijinit în mod ocult, fără a se cunoaște exact de către cine și în ce mod. Ulterior, au avut loc alegerile din 2020, după un an în care a funcționat un executiv care, în opinia sa, nu reprezenta în mod real voința electoratului.

„Nenorocirea este din ultimii 6 ani. Până atunci nu aveam o politică grozavă, dar cam în paradigma asta era toată Europa de Est. Adică nu era nimeni care să iasă din rând. (…) Putem să dăm vina pe ce s-a întâmplat odată cu răsturnarea guvernului Viorica Dăncilă, care nu era un guvern extraordinar, dar era un guvern rezultat din alegeri. În 2019, în octombrie sau noiembrie, când au răsturnat guvernul Viorica Dăncilă, forțe nepolitice din afara politicii au schimbat, dintr-o dată, echilibru în parlament, aritmetica parlamentară. Într-un mod ciudat, partidul PRO România (n.red. al lui Victor Ponta), sau cum se mai chema atunci, a votat moțiunea de cenzură, adică împotriva guvernului pe care îl sprijiniseră până atunci. S-a ajuns să se facă un guvern din PNL, care era un partid mic totuși atunci, cu 20% în Parlament, sprijinit în mod ocult, nu se știe de cine și cum. După care, au venit alegerile din 2020, după un an în care iarăși s-a făcut un guvern care nu prea reprezenta…”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

Robert Turcescu a amintit că, în 2019, una dintre ideile vehiculate în Parlament era că guvernul Dăncilă trebuia înlăturat pentru ca organizarea alegerilor din 2020 să fie gestionată de cei aflați în opoziție la acel moment, astfel încât controlul asupra procesului electoral să fie deținut de aceștia.

„Păi spune rațiunea că era în 2019 una dintre chestiunile despre care s-a vorbit la vremea respectivă, că eram în Parlament la acel moment, s-a spus, dom’le, trebuie dată jos Dăncilă de la guvern pentru că în anul 2020, la organizarea alegerilor, deci la butoane, ca să spunem așa, trebuie să fie ai noștri. A fost asta, a fost o idee. Bă, nu putem să o lăsăm să rămână Dăncilă la butoane”, a completat Robert Turcescu.

Petrișor Peiu a ridicat semne de întrebare cu privire la rolul unor actori politici precum Victor Ponta sau Daniel Constantin și la modul în care s-a realizat schimbarea de putere. În opinia sa, intervenția unor forțe nepolitice ar fi determinat o schimbare de direcție, iar ulterior acestea ar fi influențat toate guvernele. El a susținut că politicienii au ajuns să urmeze o agendă care nu era politică, nu era asumată și nu era transparentă, ci impusă din exterior, în detrimentul priorităților economice și al intereselor cetățenilor.

În contrast, Peiu a arătat că guvernele conduse în perioada lui Liviu Dragnea, deși nu erau lipsite de probleme și nu se bucurau de simpatia sa, erau rezultatul votului popular și aplicau politicile stabilite în urma alegerilor. În opinia sa, după 2019, sensul democrației ar fi fost deturnat prin intervenția unor factori din afara voinței populare.

„Dar cum s-a reușit? Ce treabă avea Victor Ponta sau Daniel Constantin? Ce treabă aveau cu asta? Adică ei erau la butoane. (…) Când vin astfel de forțe și încep să conducă țara, că după aia numai ei au condus-o. Că aparent ce-au făcut politicienii e irațional. Ăia vin cu o listă de cumpărături, forțele alea. Și îți spun, băi, las-o naibii de economie, lasă ce vor românii, ia apucă-te și fă următoarele chestii. Toate guvernele de atunci s-au apucat să facă puncte de pe o agendă care nu era politică, nu era asumată, nu era transparentă. (…) Sigur nu în beneficiu României, că de-aia am ajuns aici. Guvernele alea ale lui Dragnea, care, sunt de acord, nu erau grozave, nu erau proaste, nu l-am simpatizat pe Dragnea, dar erau rezultatul unor alegeri. Deci așa a votat poporul, cu PSD-ul lui Dragnea. Ce să-i facem? Și au aplicat politicile pe care le desena Dragnea la tablă, dacă vă aduceți aminte”, a mai spus Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a criticat și alianțele politice ulterioare, considerând drept lipsită de logică asocierea PSD cu PNL la guvernare în 2021. De asemenea, el a pus sub semnul întrebării actuala formulă politică ce reunește PSD, PNL, USR, UDMR, echipa lui Nicușor Dan și alte grupuri a căror proveniență și reprezentativitate sunt neclare, apreciind că aceste șase zone politice sunt manevrate în interiorul unei coaliții atipice de o forță nepolitică. Potrivit explicațiilor oferite de liderul senatorilor AUR, această combinație de idei și soluții, care nu ar proveni dintr-o rațiune politică autentică și nici din voința exprimată prin vot, a generat haosul ce a condus la situația actuală a României.

„Și dintr-o dată a venit cineva din afara zonei politice, din afara voinței populare, cu alte cuvinte, și a pervertit sensul democrației. Bă, lasă că facem noi un guvern, lasă-i pe proștii care votează. Și după aceea toate guvernele… De exemplu, în 2021. Ce logică perversă a fost ca PSD-ul să intre la guvernare cu PNL? De ce ar fi făcut asta? Și uite că au făcut-o. Ce logică au avut să stea împreună la guvernale? Și uite că au stat. Acum, ce logică perversă este între PSD, PNL, USR, UDMR plus echipa lui Nicușor Dan, plus o zonă pe care nu știm de unde au cules-o și ce reprezintă. 6 zone politice sunt manevrate în interiorul unei coaliții ciudate de către o forță nepolitică. Nu asta își dorește poporul, nu asta s-a votat. Este o amestecătură de idei, de soluții care clar nu vin dintr-o rațiune politică și amestecătura asta, haosul ăsta, de soluții a condus la situația în care ne aflăm”, a completat liderul senatorilor AUR.

