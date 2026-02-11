Datele publicate pe 14 ianuarie 2026 de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației, calculată pentru luna decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, a fost de 9,69%. Nivelul este ușor inferior celui consemnat în noiembrie, când inflația anuală a atins 9,76%.

Cele mai consistente creșteri de prețuri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, unde avansul anual a ajuns la 10,99%. Per ansamblu, anul 2025 s-a încheiat cu o rată medie anuală a inflației de 7,3%, peste nivelul de 5,6% raportat pentru 2024.

În acest context, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că Executivul trebuie să analizeze atent evoluția inflației, în special pe segmentul agroalimentar. Oficialul a fost întrebat dacă Guvernul va prelungi măsura plafonării adaosului comercial la produsele alimentare, în condițiile în care actuala schemă expiră la finalul lunii martie.

„Sigur, expiră la 31 martie. Noi trebuie să discutăm în momentul de faţă despre inflaţie. Inflaţia este una mare în România şi pe produsele agroalimentare şi, sigur, trebuie să ne punem la masă, Guvernul României, colegii mei din Parlament, pentru a încerca să creăm un mecanism pentru a gestiona partea de inflaţie.”

Ministrul a precizat că intenționează să prezinte datele economice relevante, inclusiv cele furnizate de INS, pentru fundamentarea unei decizii.

Florin Barbu a avansat ideea introducerii unui sistem care să se activeze automat în cazul accelerării inflației.

„Și cred că în momentul de faţă nu trebuie să intervenim în piaţă, dar printr-un mecanism corect prin care să gestionăm foarte bine inflaţia ar trebui ca tot ceea ce înseamnă produse agroalimentare pe teritoriul României, atunci când inflaţia sare de 5%-6%, să intre un mecanism de plafonare a adaosului comercial”

Oficialul a subliniat că măsura vizează strict adaosul comercial, nu prețurile finale.

„Să fie foarte clar, Ministerul Agriculturii a promovat plafonarea adaosului comercial şi nu a avut niciun impact, aşa cum s-a întâmplat în Energie”

Ministrul Agriculturii a atras atenția asupra unei confuzii frecvente în spațiul public.

Barbu a făcut comparație cu schema aplicată în sectorul energetic.

„statul român a plătit aproape 32 de miliarde către companii care au livrat acest gaz şi această energie”

Proiect de lege, în pregătire

Ministrul a anunțat că mecanismul avut în vedere va fi transpus într-un proiect de lege.

„Va fi finalizată săptămâna viitoare şi va fi transmisă şi către Guvernul României”

În același timp, acesta a făcut precizări privind competențele instituționale:

„Cancelaria Prim-ministrului nu are treabă cu agricultura şi cu industria alimentară şi cu partea de comerţ”

Schema de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost introdusă în iulie 2023, prin OUG 67/2023, inițial pentru 90 de zile. Ulterior, termenul a fost extins prin mai multe acte normative, ultima prelungire fiind valabilă până la 31 martie 2026.

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a declarat că datele INS indică o îmbunătățire a balanței comerciale în 2025. Deficitul s-ar fi redus cu 2%, până la 32,7 miliarde de euro.

Un rol important în această evoluție ar fi revenit sectorului agroalimentar.

„Un rezultat spectaculos este în domeniul agriculturii unde exportul alimentar a crescut cu 12,7%, iar importul a scăzut cu 1,1%”

Ștefan Radu Oprea a subliniat că analiza politicilor comerciale trebuie raportată la realitățile economice actuale.

„Comerțul este în dinamică și de aceea este greșit să analizezi spre exemplu acordul comercial cu Mercosur comparând deciziile din 2025 cu cele de acum șapte-opt ani”

Oficialul a arătat că România își consolidează poziția de exportator în contextul apariției unor noi capacități de producție.