O nouă propunere legislativă urmează să ajungă în perioada următoare pe masa Guvernului și a premierului Ilie Bolojan. Inițiativa vizează introducerea unui mecanism automat de limitare a adaosului comercial la produsele agroalimentare, care ar urma să se aplice direct prin lege, potrivit unor surse citate de site-ul Stiripesurse.ro.

Sursele indică faptul că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, lucrează la un nou cadru de reglementare, menit să extindă și să consolideze măsurile deja existente.

În prezent, adaosul comercial este plafonat pentru o serie de alimente de bază, măsură aflată în vigoare până la 31 martie 2026, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2025.

Noul mecanism propus ar urma să funcționeze automat atunci când rata inflației depășește pragul de 5%, fără a mai fi nevoie de intervenții punctuale sau decizii ulterioare ale Executivului.

Sursele explică faptul că principiul de funcționare ar fi similar cu cel utilizat în gestionarea cursului de schimb valutar, prin declanșarea automată a unor măsuri de corecție.

Potrivit informațiilor disponibile, intenția este ca acest mecanism să includă toate produsele agroalimentare, nu doar o listă limitată.

Propunerea nu a fost încă prezentată oficial premierului Ilie Bolojan, însă urmează să ajungă în curând în atenția prim-ministrului, pentru analiză și o eventuală decizie.

Florin Barbu a atras atenția asupra impactului inflației ridicate și al scăderii accentuate a consumului.

Aflat la conferința „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, demnitarul a declarat luni, 9 februarie, că autoritățile trebuie să implementeze un mecanism pentru temperarea inflației.

Dacă inflația va fi sub 5%, se poate merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, retaileri, magazine și piețe. Dacă trece de 5%, se va interveni printr-un mecanism de plafonare.

„Din punctul meu de vedere, inflația este foarte mare și aici trebuie să luăm o decizie în Guvern. Trebuie să creăm un mecanism prin care să temperăm inflația. Nu vorbim despre o măsură de plafonare. Eu am avut o discuție cu colegii mei în Parlament și așa cum se stabilizează cursul BNR, ar trebui să mergem pe același model și la produsele agroalimentare. (…) Dacă inflația este sub 5%, putem merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, retaileri, magazinele de cartier și piețele din România. În cazul în care inflația depășește 5%, trebuie să intervenim și să aplicăm un mecanism de plafonare pentru toate produsele agroalimentare, astfel încât să nu mai existe practici neloiale, prin care costurile sunt mutate de pe produsele plafonate pe altele. Atunci acel mecanism va intra pentru toate produsele agroalimentare”, a spus Florin Barbu.