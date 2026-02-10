Un mecanism automat pentru limitarea adaosului comercial este în pregătire la Guvern
O nouă propunere legislativă urmează să ajungă în perioada următoare pe masa Guvernului și a premierului Ilie Bolojan. Inițiativa vizează introducerea unui mecanism automat de limitare a adaosului comercial la produsele agroalimentare, care ar urma să se aplice direct prin lege, potrivit unor surse citate de site-ul Stiripesurse.ro.
Sursele indică faptul că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, lucrează la un nou cadru de reglementare, menit să extindă și să consolideze măsurile deja existente.
În prezent, adaosul comercial este plafonat pentru o serie de alimente de bază, măsură aflată în vigoare până la 31 martie 2026, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2025.
Noul mecanism propus ar urma să funcționeze automat atunci când rata inflației depășește pragul de 5%, fără a mai fi nevoie de intervenții punctuale sau decizii ulterioare ale Executivului.
Sursele explică faptul că principiul de funcționare ar fi similar cu cel utilizat în gestionarea cursului de schimb valutar, prin declanșarea automată a unor măsuri de corecție.
Potrivit informațiilor disponibile, intenția este ca acest mecanism să includă toate produsele agroalimentare, nu doar o listă limitată.
Propunerea nu a fost încă prezentată oficial premierului Ilie Bolojan, însă urmează să ajungă în curând în atenția prim-ministrului, pentru analiză și o eventuală decizie.
Ministrul Florin Barbu a făcut câteva comentarii pe această temă și cu o zi înainte
Florin Barbu a atras atenția asupra impactului inflației ridicate și al scăderii accentuate a consumului.
Aflat la conferința „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, demnitarul a declarat luni, 9 februarie, că autoritățile trebuie să implementeze un mecanism pentru temperarea inflației.
Dacă inflația va fi sub 5%, se poate merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, retaileri, magazine și piețe. Dacă trece de 5%, se va interveni printr-un mecanism de plafonare.
„Din punctul meu de vedere, inflația este foarte mare și aici trebuie să luăm o decizie în Guvern. Trebuie să creăm un mecanism prin care să temperăm inflația. Nu vorbim despre o măsură de plafonare.
Eu am avut o discuție cu colegii mei în Parlament și așa cum se stabilizează cursul BNR, ar trebui să mergem pe același model și la produsele agroalimentare. (…)
Dacă inflația este sub 5%, putem merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, retaileri, magazinele de cartier și piețele din România.
În cazul în care inflația depășește 5%, trebuie să intervenim și să aplicăm un mecanism de plafonare pentru toate produsele agroalimentare, astfel încât să nu mai existe practici neloiale, prin care costurile sunt mutate de pe produsele plafonate pe altele.
Atunci acel mecanism va intra pentru toate produsele agroalimentare”, a spus Florin Barbu.
Lista produselor plafonate în prezent
- Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- Brânză telemea de vacă vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg
- Mălai până la 1 kg
- Ouă de găină calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard)
- Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc)
- Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi)
- Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă)
- Cartofi proaspeţi albi vrac
- Zahăr alb tos până la 1 kg
- Smântână – 12% grăsime
- Unt până la 250 grame
- Magiun până la 350 grame
