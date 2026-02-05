Miercuri seara, pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat, pentru scurt timp, un proiect de Ordonanță care stabilea limitarea adaosului comercial aplicat în activitățile de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii finali.

La scurt timp după apariția documentului, ministerul a intervenit cu o explicație oficială: publicarea nu a fost intenționată, ci s-a produs dintr-o eroare materială, iar retragerea a fost făcută imediat ce situația a fost identificată.

În reacția sa, Ministerul Energiei afirmă că a avut în derulare, în ultimele luni, un demers mai amplu de evaluare a unor măsuri posibile pentru reducerea costurilor la energie, pe baza mai multor scenarii și consultări cu actorii din piață.

„Ministerul Energiei a gestionat, pe parcursul mai multor luni, un proces amplu de analiză a mai multor scenarii menite să asigure preţuri mai mici la energie pentru toţi românii. Aceste demersuri au fost fundamentate pe consultări constante cu toţi actorii relevanţi din piaţa de energie şi integrarea propunerilor primite, în cadrul unui proces tehnic intern. Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Acesta a fost retras imediat ce situaţia a fost identificată, pentru a evita interpretări eronate”, au explicat reprezentanţii ministerului.

Mesajul instituției sugerează că documentul apărut online nu reprezenta o variantă finală destinată circuitului oficial (avizare, transparență decizională, adoptare), ci o formă de lucru care a ajuns temporar la public.

Potrivit proiectului publicat miercuri seara, adaosul comercial practicat în lanțul de comercializare/furnizare urma să fie limitat pentru o perioadă de 12 luni. În document erau menționate două praguri:

-3% pentru activitățile de comercializare en-gros

-5% pentru activitățile de furnizare către consumatorii finali (energie electrică și gaze naturale)

Prin natura lui, un astfel de instrument ar fi avut ca obiectiv restrângerea marjelor comerciale pe anumite segmente ale pieței, pentru a tempera costurile transferate către consumatorul final.

Chiar și atunci când un document este „doar” un proiect, apariția sa pe site-ul unei instituții publice poate fi interpretată ca un semnal de politică publică: fie că măsura este iminentă, fie că există o direcție clară de reglementare.

În cazul de față, proiectul atingea un subiect sensibil — facturile la energie și gaze — unde orice schimbare de regulă (plafonări, limitări, compensări, marje) are efecte în lanț: de la modul în care furnizorii își calculează ofertele, până la așteptările consumatorilor și reacția pieței.

Tocmai de aceea, Ministerul Energiei spune că a retras documentul „pentru a evita interpretări eronate”.

Prin formularea folosită, ministerul indică faptul că documentul a fost publicat dintr-o greșeală procedurală/tehnică (de exemplu: încărcare accidentală, setare greșită de vizibilitate sau publicare înainte de momentul corect), nu ca urmare a unei decizii politice de lansare în dezbatere publică.

În practică, diferența este importantă:

-publicarea în transparență decizională vine, de regulă, cu un parcurs clar (consultare, observații, avize, formă finală);

-publicarea accidentală poate expune versiuni intermediare care nu reflectă poziția finală a instituției.

Ce urmează

Ministerul Energiei nu anunță, în mesajul transmis, că renunță la analiza unor măsuri pentru reducerea prețurilor, ci subliniază că lucrează pe scenarii și consultări. Cu alte cuvinte, retragerea proiectului nu clarifică dacă ideea de limitare a adaosului comercial va reveni într-o formă oficială sau dacă a fost doar una dintre opțiunile tehnice evaluate.

Până la apariția unei forme asumate (prin procedură oficială), documentul publicat temporar rămâne, potrivit ministerului, un material ajuns din greșeală în spațiul public.