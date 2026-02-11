Podcastul de miercuri, 11 februarie, „HAI LIVE! cu Turcescu” a debutat cu prezentarea invitaților și cu o discuție directă despre situația economică a României, în contextul apariției unor informații considerate alarmante privind finanțele statului.

„Avem oaspeți în studioul podcastului de astăzi. Alături de noi e senatorul Aur Petrișor Peiu. Bună ziua, Petrișor, mulțumim. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne tutuim pentru că ne cunoaștem de o lungă perioadă de timp și ne tutuim și cu domnul Liviu Mihaiu, pe care sper să-l vedem, să-l auzim, da? Totul este în regulă, cu care de asemenea ne știm de o grămadă de timp. Petrișor Peiu! Vreau să ne lămurim puțin pentru că deja lucrurile sunt foarte bizare în sensul în care nu mai e vorba doar de performanța slabă a acestui guvern. Pare mai ales din analizele zilnice pe care tu le publici pe pagina ta de Facebook, din comentariile publice pe care le faci, că România se află într-o situație din punct de vedere economic de tip pe marginea prăpastiei. Și aș vrea să ne lămurim dacă e vreo șansă de întoarcerea volanului, de revenire, practic, de îndepărtare de această prăpastie, sau suntem în momentul de față cu pedala accelerației apăsată la maximum și nu că ne ducem în prăpastie, ne ducem în mijlocul prăpastiei. În ce situație se află astăzi România? Că unii vorbesc că vineri apar niște informații înfiorătoare despre felul în care arată finanțele acestei țări și starea economiei naționale”, a declarat Robert Turcescu.

Răspunzând întrebărilor lui Turcescu, Petrișor Peiu a afirmat că datele privind deteriorarea economiei nu sunt o surpriză, ci confirmă un proces aflat deja în desfășurare.

„Informații despre starea economiei naționale și despre situația financiară a statului apar în fiecare zi. Vineri vom afla că suntem oficial în recesiune. Adică am fi deja după două trimestre în care avem contracție economică. Trimestru 3, respectiv trimestru 4 din 2024 și așa cum simțim lucrurile și acest trimestru va fi tot de contracție.”, a declarat Petrișor Peiu.

Invitatul a explicat că, dincolo de datele statistice, efectele sunt resimțite deja de populație și de mediul de afaceri, iar perspectiva nu indică o redresare rapidă.

În cadrul podcastului, Petrișor Peiu a descris ceea ce a numit un paradox economic care persistă de mai bine de cinci ani, în ciuda statisticilor oficiale ce indică o evoluție pozitivă la nivel macroeconomic.

„Acuma, ce este.. România trăiește de să zic așa, de vreo 5-6 ani, un paradox foarte mare pe care oamenii îl simt, oamenii și antreprenorii. Și acest paradox simplu explicat este următorul. Deși parcursul economiei României este absolut fulminant în Uniunea Europeană începând cu 2007, acest lucru nu se reflectă nici în bunăstarea populației, nici în bunăstarea capitalului național, în prosperitatea capitalului național. Adică noi avem tot timpul niște statistici extraordinare în creștere, dar, la nivel macroeconomic, dar nu vedem o sănătate financiară anuală”, a declarat Petrișor Peiu.

Pornind de la această analiză, Robert Turcescu a formulat direct întrebarea privind destinația fondurilor și a beneficiilor rezultate din creșterea economică.

„Păi, ce s-a întâmplat? Unde sunt banii?”, a întrebat Robert Turcescu.

Răspunsul senatorului AUR a indicat o direcție clară privind distribuția beneficiilor economice din ultimii ani.

„Asta este o întrebare esențială. Unde sunt acești bani? Răspunsul scurt este acești bani s-au dus către, sau beneficiile acestei situații s-au dus către guvern. respectiv către companiile străine”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a susținut că dinamica economică pozitivă înregistrată la nivel statistic nu s-a tradus într-o consolidare a capitalului autohton sau într-o creștere reală a nivelului de trai pentru majoritatea populației.

Discuția din podcastul „HAI LIVE! cu Turcescu” a continuat cu o analiză a fenomenelor economice recente, pe care Petrișor Peiu le-a calificat drept extrem de periculoase pentru o economie de tip capitalist.

„În plus față de situația asta, acum am intrat într-un fenomen care este extrem de periculos pentru o economie de tip capitalist. Sau mă rog, cvasi-capitalism. Nu mai avem capitalism în Europa. Asta e drama Europei. Noi suntem în stagflație, adică o combinație de stagnare-recesiune cu inflație foarte mare, la care a început să se adauge din vara anului trecut creșterea șomajului. Deci azi avem cel mai mare șomaj din Europa de Est”, a declarat Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, combinația dintre contracția economică și inflația ridicată reduce puterea de cumpărare și afectează investițiile, iar creșterea șomajului amplifică presiunea socială.

În cadrul podcastului, cei trei participanți — Robert Turcescu, Petrișor Peiu și Liviu Mihaiu — au discutat despre perspectivele imediate, în contextul în care datele oficiale anunțate la finalul săptămânii ar urma să confirme intrarea României în recesiune tehnică, pe fondul a cel puțin două trimestre consecutive de contracție economică.