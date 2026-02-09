Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, și purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, nu au putut oferi un răspuns clar luni, 9 februarie, într-o conferință de presă de la Parlament, referitor la propunerea partidului pentru funcția de premier. Mai exact, Călin Georgescu mai este sau nu această propunere?

Anul trecut, liderul AUR, George Simion, anunțase că va susține orice guvernare doar în condiția în care Georgescu ar fi nominalizat pentru această funcție.

„Ca măsură reparatorie pentru anularea alegerilor și pentru ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții. Fără a avea pretenții ca noi (AUR – n.r.) să facem parte din respectiva formulă de guvernare”, spunea George Simion pe 20 octombrie.

Petrișor Peiu a explicat că acum nu are împuternicirea să răspundă concret la întrebarea privind menținerea condiției legate de Georgescu, scrie HotNews. El a menționat că nu există în prezent niciun mandat din partea forului de conducere al partidului care să confirme sau să infirme această poziție și că orice discuție pe această temă va avea loc doar în cadrul partidului, dacă problema va fi considerată de interes.

Liderul senatorilor AUR a mai spus că, după congresul partidului din decembrie, nu există nicio propunere oficială privind funcția de premier, dar că subiectul va fi discutat și că partidul va comunica ulterior o decizie.

„Nu este… Nu știu să am împuternicire să răspund la această întrebare. (…) Nu există niciun fel de propunere acum, după congresul din decembrie. O să discutăm și o să primiți un răspuns. Adică sper să fie de acord și colegii să discutăm”, a afirmat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă propunerea lui Călin Georgescu mai este o condiție pentru susținerea unei guvernări, Ștefăniță Avrămescu a declarat că nu s-a schimbat nimic față de anul trecut și că decizia va fi anunțată după discuții în forul partidului. Totuși, Peiu l-a contrazis, precizând că schimbarea conducerii partidului impune o reevaluare a poziției oficiale și că trebuie să existe o discuție în acest sens.

Petrișor Peiu a mai afirmat că, dacă problema va fi de interes, toate aspectele legate de susținerea lui Georgescu vor fi discutate în partid: „Dacă este o problemă de interes, sigur că discutăm toate problemele. Nu ne ferim.” El a subliniat că este surprins de întrebare și că nu există niciun fel de propunere concretă la momentul actual.