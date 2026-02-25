În podcastul „Contrapunct”, analiza a pornit de la cel mai lung discurs „State of the Union” din istoria Statelor Unite, în care Donald Trump a vorbit despre „redresarea pentru eternitate” a economiei americane și a transmis avertismente ferme către adversarii externi. Dincolo de aplauzele din Congres și de decorul oficial, invitații au susținut că mesajele reale trebuie citite în cheia tensiunilor geopolitice.

Dan Andronic a adus în discuție situația din Orientul Mijlociu și a afirmat că escaladarea militară este vizibilă.

„Bun, ca să lămurim și cu Iranul, le-a spus domnule, deocamdată n-am auzit cuvintele magice. Nu vrem să facem arme nucleare, nu vrem arme nucleare, lăsați-ne în pace. Concentrarea de aviație și forțe navale în zonă e din ce în ce mai accentuată. Eu cred că nu se termină fără o lovitură”, a declarat Dan Andronic.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a adus argumente tehnice privind pregătirile defensive ale Iranului, explicând că semnalele radio monitorizate indică activarea unor sisteme radar strategice.

„Am încercat să fac niște legături în 7 MHz. Legat cu radio, sunt radioamator și vă spun sincer. Era un radar de ăsta cu modulație în frecvență, care e trans-orizont, deci e pe unde scurte, care trecea frumos peste banda de radio Amature Show de la un capăt la altul și înapoi, ceea ce înseamnă că au pus în funcție iranienii radarele trans-orizont, în speranța că vor vedea venind ceva dinspre Israel. Dacă trasați așa o linie, o să observați că noi suntem pe aceeași laxodromă, Iran, Israel, România. De ce și iranienii se așteaptă. Rușii nu mai au așa ceva, că le-au distrus acum 2 ani ucrainenii radarele trans-orizont, dar sunt identice, fiindcă ce au iranienii este cumpărat de la Uniunea Sovietică încă acum niște ani”, a afirmat colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Dan Andronic a abordat și tonul neașteptat de moderat al discursului susținut de Trump în Congres. Întrebat cum i s-a părut intervenția, colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a subliniat schimbarea de registru a președintelui american.

„Discusul lui Trump mi s-a părut, cum să vă spun eu, mă așteptam să fie cuminte. De data asta a fost foarte cuminte. În sensul că atunci când a primit sentința Tribunalului Suprem privitoare la tarife, el a avut niște carturi lingvistice, a făcut niște aprecieri, niște epitate”, a spus colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Dan Andronic a intervenit pentru a puncta reacția rezervată a liderului american la decizia Curții Supreme.

„Acum a spus doar că: „it was unfortunate”. A fost nefericită”, a precizat Dan Andronic.

Colonelul a continuat analiza și a arătat că singura ieșire notabilă din discurs a fost referirea la un posibil al treilea mandat.

„Acum a fost foarte atent și s-a scăpat într-un singur aspect, că ar merita un al treilea mandat. Asta cu trimitere la amendamentul 22 al Constituției Statelor Unite. În rest a fost foarte cuminte, a fost un spectacol cuminte. Mă așteptam să fie cuminte, dar nu foarte cuminte. Uite că se poate și așa”, a declarat colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Discuția a avansat spre presiunile economice generate de declarațiile lui Trump de la Davos, unde a ridicat problema obligațiunilor de stat americane, un subiect considerat până acum intangibil în arhitectura financiară globală. Tema a fost adusă în prim-plan în contextul în care titlurile de stat ale Statelor Unite reprezintă reperul de siguranță pentru piețele internaționale, iar orice semn de întrebare ridicat asupra lor poate produce reacții în lanț.

„Nu, decizia Curții Supreme face parte dintr-un întreg lanț. Lucrurile au început în momentul în care Donald Trump arunca buzuganul că se duce a Davos. Asta e în decembrie anul trecut. Davos e bârlogul ăstora soroșiștilor și s-a dus acolo ca să-i ia de gâtniță. Și primul lucru… a amenințat Norvegia, după care a relansat chestia cu Danemarca, că vrea Groenlanda, nu? Ajuns la Davos, a spus el acolo niște chestii, inclusiv a spus chestia că sunt supraevaluate obligațiile de stat ale Statelor Unite. Obligațiunile de stat a Statelor Unite. S-ar putea ca nu toate să fie ok și unele să nu le recunoască Trezoreria”, a explicat colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Pentru clarificare, Dan Andronic a intervenit cu o explicație privind importanța titlurilor de stat.

„Bine, ca să explicăm puțin, obligațiunile de stat reprezintă titlul în care poți să investești banii și ca stat și ca fond de investiții cu cea mai mare garanție, mai ales când vorbești de o țară de AAA, cum este Statele Unite”, a declarat Dan Andronic.

Colonelul a indicat apoi reacțiile din sistemul bancar american, subliniind că semnalele transmise de la Davos au produs îngrijorare imediată în rândul marilor instituții financiare și al Rezervei Federale. Potrivit explicațiilor sale, evocarea posibilității unui default parțial al Statelor Unite a determinat discuții urgente și presiuni directe asupra administrației, întrucât o astfel de ipoteză ar afecta credibilitatea titlurilor de stat americane, considerate etalonul de siguranță al piețelor globale.