Discuția a pus accent pe starea libertății de exprimare și pe condițiile necesare pentru ca aceasta să funcționeze într-un cadru democratic autentic. În intervenția sa, Alecu Racoviceanu a vorbit despre felul în care percepția sa asupra libertății de exprimare s-a schimbat de-a lungul timpului.

El a explicat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că a crescut prețuind libertatea de exprimare și a respins regimul Ceaușescu tocmai din cauza restricțiilor impuse în perioada respectivă asupra acestui drept fundamental

Totodată, jurnalistul a subliniat că maturizarea i-a adus o înțelegere mai nuanțată a conceptului. În opinia sa, libertatea de exprimare reprezintă apanajul unei societăți civilizate și nu poate funcționa în absența unui nivel adecvat de educație. El a arătat că libertatea de exprimare trebuie să meargă mână în mână cu educarea publicului, atrăgând atenția că, în condițiile în care educația decade, acest drept riscă să fie afectat.

„Eu am crescut iubind libertatea de exprimare. Am crescut urând regimul Ceaușescu și pentru ce însemna libertatea de exprimare în perioada asta. Dar, pe de altă parte, bătrânețea, maturizarea, ca să folosesc un termen civilizat, dar bătrânețea mi-a adus un lucru clar. Libertatea de exprimare este apanajul unei societăți civilizate. (…) Libertatea de exprimare trebuie să meargă mână în mână cu educarea publicului. Dacă educația decade, libertatea de exprimare nu mai poate…”, a spus Alecu Racoviceanu în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Alecu Racoviceanu a mai afirmat că libertatea de exprimare nu este modelată sau rafinată de intervenția poliției ori a procuraturii, ci de educație. Jurnalistul a subliniat că educația este elementul care cizelează modul în care societatea își exercită acest drept. De asemenea, acesta a amintit de faptul că libertatea de exprimare este unul dintre drepturile fundamentale.

„Libertatea de exprimare nu o cizelează poliția, nu o cizelează procuratura, ci educația. Libertatea de exprimare e unul din drepturile fundamentale”, a mai spus Alecu Racoviceanu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.