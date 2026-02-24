Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsura privind reducerea cheltuielilor în zona universităților a fost convenită pentru a fi aplicată din toamnă.

El a fost întrebat cum vede reacțiile unor profesori care și-au rupt diplomele de doctor după anunțul legat de aceste reduceri. Premierul a arătat că s-a convenit ca reducerea cheltuielilor în universități să intre în vigoare din toamnă. A precizat că sporul de doctorat reprezintă o practică pe care nu o întâlnești în alte țări.

De asemenea, a subliniat că problema principală nu este lipsa diplomelor, ci nevoia de mai multă competență și determinare.

Ilie Bolojan a mai spus că există foarte mulți oameni talentați în sistem și că salarizarea este stabilită în funcție de gradul didactic ocupat. Declarațiile sale au venit în contextul discuțiilor despre eficientizarea cheltuielilor din Educație și despre modul în care sunt distribuite resursele financiare în învățământul superior.

„Am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona universităților să se facă din toamnă. Sporul de doctorat este o practică pe care nu o veți întâlni în alte țări. Nu de diplome ducem lipsă, ci de mai multă competență și determinare. Avem foarte mulți oameni talentați, iar salarizarea este dată de gradul didactic ocupat”, a răspuns Bolojan.

Întrebat cine ar putea ocupa funcția de ministru al Educației și dacă poate oferi un nume, premierul a afirmat că nominalizarea va fi făcută în zilele următoare, după revenirea sa de la Bruxelles.

„Ministrul Educației va fi nominalizat în zilele următoare, după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”, a declarat premierul.

Amintim că, Ilie Bolojan a anunțat azi că au fost adoptate două ordonanțe de urgență importante, una privind relansarea economică și alta referitoare la reforma administrației publice.

El a afirmat, la Palatul Victoria, că au fost adoptate două ordonanțe importante, cea privind relansarea economică și cea privind reforma în administrație. În ceea ce privește ordonanța legată de relansarea economică, a explicat că aceasta completează cadrul fiscal și bugetar în vigoare. Scopul este de a așeza economia pe baze mai sănătoase și de a crea mecanisme pentru stimularea creșterii economice începând din această vară și în anii următori.

Premierul a mai arătat că în lunile următoare vor fi adoptate fiecare dintre schemele de sprijin prevăzute în ordonanță, astfel încât acestea să devină ancore de creștere în domeniile vizate.

Referitor la ordonanța privind reforma administrației, Ilie Bolojan a explicat că aceasta rezolvă câteva aspecte importante atât pentru administrația locală, cât și pentru cea centrală. A precizat că măsurile propun audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate. Potrivit premierului, aceste schimbări ar urma să conducă la o administrație mai eficientă și la reducerea bazelor de cheltuieli.

Totodată, el a menționat că ordonanța include precizări importante legate de susținerea descentralizării, un subiect despre care s-a discutat de multe ori, dar unde, potrivit afirmațiilor sale, s-a făcut destul de puțin până acum.