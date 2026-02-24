Conducerea unității de învățământ explică faptul că inteligența artificială a devenit deja o realitate în activitatea elevilor, fie că este vorba despre redactarea temelor, realizarea proiectelor sau pregătirea prezentărilor. În lipsa unor reguli clare, diferența dintre sprijin educațional și substituirea efortului intelectual riscă să devină neclară.

Noua procedură are rolul de a:

-proteja caracterul propriu al lucrărilor școlare

-preveni abuzurile

-oferi profesorilor un cadru de intervenție

-încuraja utilizarea responsabilă a AI

Documentul se aplică tuturor elevilor și profesorilor și acoperă practic întreaga activitate educațională:

– teme și proiecte

– referate și eseuri

– prezentări și portofolii

– jurnale de practică

– lucrări de atestat profesional

– activități desfășurate în cadrul programelor Erasmus+ VET

-activități formale și informale

Regulile sunt valabile atât în timpul orelor, cât și în afara școlii.

Procedura face o delimitare clară între utilizarea productivă și cea neautorizată. Inteligența artificială poate fi folosită ca instrument de sprijin – pentru documentare, structurare sau clarificarea unor concepte – însă nu trebuie să înlocuiască gândirea elevului.

Accentul cade pe menținerea contribuției intelectuale proprii a elevului.

Procedura stabilește pașii pe care cadrele didactice trebuie să îi urmeze atunci când suspectează folosirea neautorizată a inteligenței artificiale.

Directoarea colegiului, Daniela Orășanu, explică mecanismul prevăzut:

„Pornim de la ideea că dacă profesorul suspicionează că elevul și-a făcut tema sau la o lucrare de control a folosit inteligența artificială, atunci ceea ce are de făcut profesorul, în primă fază, este să îi spună copilului să explice verbal ceea ce a scris. Procedura precizează ce trebuie să facă profesorul în astfel de situații, asigurând că elevul are ocazia să înțeleagă și să învețe, fără a fi sancționat de la prima abatere”.

Abordarea pune accent pe componenta educativă, nu exclusiv pe sancțiune.

Directoarea a relatat și o situație reală întâlnită la clasă:

„Spunea o colegă de-a noastră de Limba engleză că a avut un elev care la o temă a scris perfect 35 de adjective în engleză. La clasă, când l-a pus să spună măcar câteva dintre ele, nu a știut absolut niciunul. A recunoscut că a folosit inteligența artificială”.

Astfel de cazuri au contribuit la necesitatea introducerii unui cadru formal.

Conducerea școlii subliniază că AI nu este privită ca un pericol, ci ca un instrument care trebuie utilizat responsabil.

„Are voie să folosească inteligența artificială, dar nu pentru a-i substitui gândirea, ci el să învețe cu ajutorul AI”, a completat Daniela Orășanu.

Procedura va fi aplicată începând cu modulul 4 al anului școlar 2025–2026, oferind timp elevilor și profesorilor pentru familiarizarea cu noile cerințe.

Fenomen în creștere în școlile din România

Inițiativa colegiului din Pașcani reflectă o tendință tot mai vizibilă în sistemul educațional, unde instituțiile încearcă să adapteze regulamentele interne la noile tehnologii. Specialiștii atrag atenția că inteligența artificială schimbă rapid modul de învățare, evaluare și redactare a lucrărilor.