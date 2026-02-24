Inteligența Artificială devine punctul central al unui parteneriat instituțional fără precedent între România și Statele Unite, odată cu lansarea primei filiale internaționale a Institutului pentru Analiză Legislativă (ILA) în Parlamentul României. Noua entitate, denumită Institutul pentru Cercetare Legislativă (ILR), va funcționa ca un instrument de analiză, monitorizare și sprijin pentru politicile publice cu impact economic și tehnologic.

Anunțul oficial, publicat pe site-ul organizației americane, subliniază rolul strategic al României în competiția globală pentru dezvoltarea tehnologiilor emergente. Potrivit comunicatului, această colaborare reflectă poziționarea tot mai relevantă a țării noastre în domeniul Inteligenței Artificiale.

„Institutul pentru Analiză Legislativă anunță lansarea filialei din România Noul parteneriat își propune să consolideze responsabilitatea și să atragă investiții, în timp ce aliații concurează cu China pentru poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale WASHINGTON, 23 februarie 2026 – Institutul pentru Analiză Legislativă (ILA), un centru de cercetare și date privind politicile publice cu sediul în Statele Unite, a anunțat astăzi lansarea primei filiale internaționale și a parteneriat strategic, Institutul pentru Cercetare Legislativă (ILR) din România. În Statele Unite, ILA produce anual cel mai extins set de analize ale voturilor legislativului privind Congresul și legislația statelor. Pe măsură ce organizația își dezvoltă modelul la nivel internațional, România este prima țară în care ILA oficializează un parteneriat, fapt ce reflectă importanța tot mai mare a țării în cursa globală în domeniul Inteligenței Artificiale”, se arată în comunicat.

Noua inițiativă are ca obiectiv principal crearea unui cadru legislativ stabil și predictibil, capabil să susțină dezvoltarea mediului de afaceri și să atragă investiții majore în tehnologie. În acest context, integritatea instituțională și transparența devin factori decisivi pentru evoluția economică a României.

Documentul oficial evidențiază faptul că există premise solide pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două state, în special în sectorul tehnologic.

„Mulți se așteaptă ca România să devină în curând liderul Uniunii Europene în domeniul inteligenței artificiale și un jucător important în competiția mondială pentru dominația în domeniu IA. Într-o cursă din ce în ce mai mult modelată de ambițiile Chinei, menținerea statului de lider va necesita mai mult decât capacitate tehnică. Va fi nevoie de investiții private majore, instituții puternice și încrederea populației că guvernul este transparent și responsabil. Există o oportunitate majoră pentru legături comerciale mai strânse între Statele Unite și România, pe măsură ce companiile americane caută parteneri și noi oportunități de creștere în Europa”, mai precizează documentul.

În același timp, oficialii atrag atenția asupra vulnerabilităților care pot influența negativ percepția investitorilor internaționali. Tranziția relativ recentă a României către o economie de piață și consolidarea instituțională rămân elemente sensibile în evaluările externe.

„Modul în care comunitatea investitorilor evaluează integritatea guvernării României va juca un rol decisiv în a determina dacă țara va fi pur și simplu un participant la competiția IA sau un lider global”, a declarat Ryan McGowan, directorul executiv al ILA.

Același oficial a subliniat rolul parteneriatului în întărirea valorilor democratice și economice comune.

„Suntem mândri să colaborăm cu partenerii noștri români de la ILR pentru promovarea unor soluții politice etice, eradicarea corupției și a oferirea transparenței și încrederii de care au nevoie investitorii. Construirea unei guvernări mai puternice între aliați face parte din modul în care Statele Unite și Occidentul rămân cu un pas înaintea Chinei în ceea ce privește tehnologiile care vor defini următoarea generație”, arată sursa citată.

Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă consideră că România are resursele și contextul necesar pentru a deveni un actor major în domeniul tehnologic global. Declarațiile oficiale evidențiază încrederea în capacitatea echipei locale și în direcția strategică a colaborării.

„Președintele ILA, Fred McGrath, a declarat: „După ce am vizitat Bucureștiul și am ascultat direct de la lideri din întreaga România, este clar că țara are avânt și ambiție. ILR a adunat o echipă talentată, o echipă axată pe o misiune concretă și dedicată obținerii de rezultate reale pentru poporul român. Suntem încântați de ceea ce poate însemna acest parteneriat transatlantic pentru o mai mare prosperitate în ambele națiuni și pentru o poziție strategică mai puternică pentru Occident în cursa globală a inteligenței artificiale”.

În perioada următoare, parteneriatul dintre ILA și ILR va viza dezvoltarea unor instrumente de monitorizare a activității legislative, publicarea de analize accesibile publicului și susținerea reformelor care încurajează competiția economică și investițiile pe termen lung.