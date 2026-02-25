Șeful apărării americane, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul lucrează la declasificarea informațiilor legate de extratereștri. Ulterior, Donald Trump a transmis public că agențiile guvernamentale identifică documente care pot fi făcute publice și care ar putea conține referiri la viața extraterestră.

Fostul președinte Barack Obama a declarat anterior într-un podcast că șansele ca Pământul să fi fost vizitat de extratereștri sunt reduse. El a afirmat că nu i-a văzut și că nu există baze secrete unde aceștia ar fi ascunși, făcând referire la Area 51.

„Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a spus el într-un podcast săptămâna trecută. „Nu sunt ținuți în Area 51. Nu există o bază subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”, a adăugat el.

Întrebat dacă crede în existența extratereștrilor, Tudor Păcuraru a spus că este ferm convins că aceștia există. El a invocat o declarație a Papa Francisc, potrivit căreia și extratereștrii ar fi fiii lui Dumnezeu. Păcuraru a susținut că, din perspectivă dogmatică, o astfel de afirmație are implicații importante și că ar presupune posibilitatea comunicării și accesului la mesajul religios.

El a adăugat, într-o notă ironică, că în cazul apariției unei nave extraterestre într-o zonă izolată, primele instituții informate ar putea fi Vaticanul și alte servicii de informații, înaintea autorităților politice.

Tudor Păcuraru: Sunt ferm convins de faptul că există, fiindcă în urmă cu 10 ani Papa Francisc, fie iertat, a spus: și extratereștrii sunt fiii lui Dumnezeu. Ceea ce are implicații foarte serioase, fiindcă Papa este, în punct de vedere dogmatic, infailibil. Dacă Papa a spus chestia asta, înseamnă că e beton. A doua chestiune, dacă Dânsul a spus că sunt fiii lui Dumnezeu înseamnă că sunt accesibili la mesajul mântuirii. Deci pot comunica cu noi. Mirel Curea: Da, interesantă observația. Dan Andronic: Da, la asta nu m-am gândit. Asta, într-adevăr, cu Papa Francisc, când mi-ați spus, acum mi-aduc aminte de povestea asta. Tudor Păcuraru: Atunci, Am știut că așa e. Omul e iezuit. Ăștia le știu pe toate. Dacă noaptea asta aterizează o farfurie zburătoare undeva în jungla braziliană, primul telefon care sună e la Vatican. Următorul e la Mossad și al treilea e de-abia la președintele Statelor Unite.

Mirel Curea a declarat că a citit de-a lungul timpului teorii care susțin existența unor urme ale civilizațiilor extraterestre pe Pământ. El a dat exemplul construcțiilor din Machu Picchu, despre care a spus că prezintă un nivel de precizie greu de explicat prin tehnologiile cunoscute ale epocii respective.

Jurnalistul a precizat că nu are un răspuns ferm privind existența extratereștrilor, afirmând că ar avea nevoie de o dovadă directă pentru a se pronunța categoric.

Mirel Curea: Ce să răspund eu la chestia asta? Am citit și eu fel de fel de cărți de-astea prin liceu. Că ar exista extratereștri, că ar exista niște urme ale venirii lor pe Pământ, că altfel s-ar desluși secretele construcției piramidelor, zidurilor alea de la Machu Picchu. Am fost la Machu Picchu acum 2 ani, am văzut zidurile alea. Domnule rămâi mut. Sunt pietrele alea și nu sunt niște pietre perfect rectangulare. Nu. Sunt niște pietre care au un contur foarte variat și care se îmbucă perfect astfel încât nu încape o lamă de bărbierit între ele. Adică așa ceva nu se poate prelucra decât computerizat cu laser. Bun, te uiți și nu înțelegi. L-am întrebat și pe ghidul ăla și a început să râdă. Mă gândeam că poate să or fi prn Peru pe acolo niște teorii ale unor specialiști, care spun, doamne, s-ar fi putut face așa. Cu extratereștrii ăștia acum, domne, teoretic, mă gândesc că ar trebui să existe, adică nu ne-am fi nimerit noi pe aici așa, ne-a lăsat Dumnezeu: „bă hai să-i las numai pe ăștia pe planeta Pământ.” Nu am răspuns la întrebarea asta, mai ales că eu sunt adeptul Toma Necredinciosul. Nu știu, să văd și eu un extraterestru.

Dan Andronic a declarat că Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că Pete Hegseth și celelalte agenții federale au început identificarea documentelor guvernamentale care pot conține informații despre extratereștri sau viață extraterestră și care pot fi făcute publice.

Jurnalistul a spus că i se pare că Trump ar trata subiectul într-o notă ironică, posibil și în raport cu declarațiile lui Barack Obama. El a arătat că Obama a făcut afirmația despre extratereștri într-un podcast, la o întrebare secundară, nu într-o emisiune dedicată temei.

Potrivit lui Andronic, Obama a spus că extratereștrii există, dar că nu i-a văzut, iar această afirmație a fost interpretată diferit în spațiul online.

Dan Andronic: Cert este că Donald Trump deja a postat pe social media că Pete Hegseth și celelalte agenții au început să identifice documentele guvernamentale care pot fi referitoare la extratereștri și viața de tip extraterestru, care pot fi făcute publice sau orice altă informație de interes pentru public. Acum, de ce am zis eu că mi se pare că Trump face mișto de noi sau de fapt de Obama? În primul rând, Obama dă răspunsul ăla într-un podcast la 57-a întrebare. Nu știu dacă la mișto. Deci nu era o emisiune dedicată, cum facem noi acum. Spune: Există, dar nu i-am văzut. Acum, când a spus Trump, dacă vă uitați, o să vedeți că se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și spune că a divulgat o informație clasificată. Adică informația e clasificată și dacă există și dacă nu există. Tot clasificată este.

Tudor Păcuraru: Chestiunea e discutabilă. În primul rând, datorită faptului că noi înțelegem natura tehnologică acestor prezențe. Aia e prima chestie. Analitic vorbind, primul lucru care îți atrage atenția este în momentul în care vedem o farfurie zburătoare sau un obiect care merge zigzag în fața avionului de vânătoare, noi sesizăm natura tehnologică a respectivului artefact. Ei asta e ciudat. Fiindcă dacă ar fi o inteligență extraterestră, ar trebui să aibă moduri de gândire și de exprimare total diferite de noastre și să nu înțelegem deloc ce a fost fenomenul ăsta. Aici încape o discuție. S-ar putea să nu fie chiar foarte extratereștri.

Vă reamintesc faptul că chinezii au reușit în urmă cu trei ani de zile să întoarcă timpul. Adică să facă ca un sistem cuantic să revină la starea inițială ceea ce este, în teorie, imposibil din moment ce crește entropia. Revenirea stării inițiale, este ca și cum aș scăpat pe jos un pahar și aș reuși să fac cioburile să revină pe masă în forma inițială. La dimensiuni cuantice, chestia asta s-a reușit de către chinezi, adică călătoria în timp. Câteva nanosecunde, dar s-a reușit. Întrebarea este, nu cumva avem de-a face cu istoricii viitorului, curioși să vadă cum arăta nebunia secolului 21.