Elon Musk a susținut, în fața audienței de la Davos, că evoluția accelerată a tehnologiei va schimba radical raportul dintre oameni și mașini, atât din punct de vedere numeric, cât și economic. Potrivit acestuia, dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale va conduce la o creștere masivă a capacității de producție și la o redefinire a muncii umane.

Născut în Africa de Sud și devenit una dintre cele mai influente figuri ale industriei tehnologice globale, Elon Musk a urcat pentru prima dată pe scena celui mai important summit politic și economic internațional. Evenimentul, organizat anual în Alpii elvețieni, a reunit lideri de stat, directori de mari corporații și experți din diverse domenii.

În cadrul intervenției sale, Musk a afirmat că roboții vor ajunge să fie mai numeroși decât oamenii și că inteligența artificială va depăși inteligența umană. Apariția sa a fost cu atât mai notabilă cu cât, în trecut, a criticat în mod repetat Forumul Economic Mondial, pe care l-a descris drept elitist și lipsit de relevanță practică.

Dialogul purtat cu Larry Fink, directorul general al BlackRock, a fost deschis într-o notă relaxată. Fink a cerut publicului să reacționeze mai energic la intrarea lui Musk pe scenă.

„Astea nu au fost aplauze. Mai încercați o dată”, a spus șeful BlackRock.

Elon Musk și-a început intervenția cu o observație ironică legată de contextul geopolitic internațional și de declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump. În fața audienței, antreprenorul a făcut referire la un posibil summit de pace, folosind exemple concrete pentru a-și ilustra ideea.

„Și m-am gândit: este vorba de pace? O bucățică din Groenlanda. O bucățică din Venezuela”, a spus el, stârnind râsete timide în sală.

În continuarea discursului, Musk a revenit asupra unuia dintre subiectele recurente din aparițiile sale publice, și anume existența vieții extraterestre. El a explicat modul în care răspunde frecvent întrebărilor legate de acest subiect, menționând că nu există dovezi concrete în acest sens.

„Sunt întrebat des: «Există extratereștri printre noi?» Iar eu spun: da, eu sunt unul, dar nu mă cred. Dacă ar ști cineva dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu”.

Declarațiile au fost făcute într-un cadru informal, dar au subliniat stilul caracteristic al lui Musk, care combină afirmațiile tehnice cu ironia și umorul. Prezența sa la Davos a fost catalogată drept una surprinzătoare, având în vedere pozițiile critice exprimate anterior față de acest forum.

În partea centrală a intervenției sale, Elon Musk a vorbit despre impactul economic major pe care îl anticipează ca urmare a extinderii inteligenței artificiale și a roboticii. El a afirmat că aceste tehnologii vor putea satisface integral nevoile umane, atât în industrie, cât și în viața de zi cu zi.

„Vom produce atât de mulți roboți și atât de multă inteligență artificială încât vor acoperi complet nevoile umane. Predicția mea este că vor exista mai mulți roboți decât oameni”, a afirmat el.

Musk a oferit și exemple concrete din activitatea companiilor pe care le conduce. Potrivit acestuia, roboții umanoizi Optimus, dezvoltați de Tesla, vor putea îndeplini sarcini simple în fabrici până la finalul acestui an, urmând ca, în următoarele 12 luni, să fie capabili de activități industriale mai complexe.

În același context, antreprenorul a adus în discuție utilizarea roboților în mediul domestic, menționând potențialul acestora de a sprijini familiile.

„Cine nu și-ar dori un robot care, presupunând că este foarte sigur, să aibă grijă de copii sau de animale?”, a întrebat Musk.

Referindu-se la evoluția inteligenței artificiale, el a estimat că aceasta va deveni mai inteligentă decât orice om până la finalul anului 2026 și că, în maximum cinci ani, va depăși inteligența colectivă a umanității.

Totodată, Musk a declarat că Tesla a lansat deja servicii de robotaxi în mai multe orașe din Statele Unite și că extinderea la nivel național este așteptată până la finalul anului, iar pentru Europa compania speră să obțină aprobările necesare chiar luna viitoare, fără a preciza țările vizate.

În ceea ce privește longevitatea umană, Elon Musk a susținut că îmbătrânirea nu reprezintă un obstacol insurmontabil pentru știință. El a spus că este „o problemă foarte ușor de rezolvat” și că, odată identificată cauza, soluția va deveni „incredibil de evidentă” pentru cercetători.

Prezența lui Elon Musk la Davos a fost confirmată în ultimul moment, la o zi după discursul susținut de Donald Trump. În trecut, el a criticat dur întâlnirea anuală, pe care a descris-o drept „plictisitoare” și a acuzat Forumul Economic Mondial că se transformă „într-un guvern mondial neales”. În decembrie 2022, Musk declara că a refuzat o invitație la Davos pentru că i s-a părut „plictisitor rău”.

Conform clasamentului Forbes în timp real, averea lui Elon Musk este estimată la 779 de miliarde de dolari.