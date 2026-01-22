La nivel global, asigurătorii se confruntă cu o combinație de presiuni care afectează direct modelele de business, de la volatilitatea economică și geopolitică până la intensificarea riscurilor climatice. Potrivit analizei Deloitte, aceste evoluții obligă companiile din domeniu să-și optimizeze costurile și să-și adapteze operațiunile, digitalizarea devenind un element central al strategiei de transformare .

După o perioadă de stabilitate și creștere a primelor subscrise, mai multe segmente ale pieței asigurărilor intră într-o etapă de temperare a ritmului de creștere. Studiul arată că, la nivel global, asigurările non-viață, care au înregistrat o creștere de 4% a primelor subscrise în 2024, ar urma să ajungă la un avans de doar 2,3% în 2026.

Și în segmentul asigurărilor de viață este anticipată o încetinire, de la o creștere de 6,1% în 2024 la 2,4% în 2026, în timp ce în Europa ritmul ar urma să scadă de la 4,9% la 1,7% în aceeași perioadă .

Asigurările de grup, care au atins un vârf în 2024, vor avea o evoluție mai moderată în următorii ani. În schimb, crește cererea pentru produse adaptate noilor nevoi ale angajaților, precum asigurările de sănătate, inclusiv pentru sănătatea mintală, și asigurările pentru animale de companie.

Într-un context în care forța de muncă reunește cinci generații, asigurătorii sunt nevoiți să diversifice portofoliile de beneficii, incluzând servicii precum îngrijirea vârstnicilor, sprijin pentru adopții sau facilități de tip creșă la sediul angajatorului .

Competitivitatea asigurătorilor va depinde tot mai mult de adoptarea unor modele de capital mai agile, care permit diversificarea și partajarea riscurilor. Studiul indică o tendință tot mai pronunțată de combinare a riscului reținut de asigurători cu reasigurarea prin terți și cu transferul parțial al riscurilor către piețele de capital, pentru creșterea flexibilității financiare și a rezilienței în fața pierderilor majore .

Potrivit Deloitte, digitalizarea reprezintă unul dintre pilonii principali ai transformării industriei asigurărilor. Asigurătorii investesc în infrastructuri cloud, conexiuni API, dispozitive IoT și inteligență artificială, tehnologii care permit o mai bună evaluare a riscurilor și eficientizarea proceselor interne.

Utilizarea dronelor pentru inspecții, a imaginilor satelitare pentru gestionarea cazurilor de catastrofe și a senzorilor IoT pentru monitorizarea în timp real sunt deja exemple concrete de aplicare a noilor tehnologii în industrie .

Inteligența artificială este utilizată tot mai frecvent în detectarea fraudelor, subscriere și relația cu clienții. Studiul estimează că implementarea soluțiilor IA pentru identificarea în timp real a tentativelor de fraudă ar putea genera economii de până la 160 de miliarde de dolari pentru asigurătorii non-viață până în 2032.

Totuși, Deloitte atrage atenția că datele fragmentate și sistemele IT învechite rămân principalele obstacole în utilizarea eficientă a inteligenței artificiale .

Un alt domeniu cu potențial major de optimizare este raportarea financiară, în contextul implementării standardului IFRS 17.

„Raportarea financiară este un alt domeniu care ar putea fi optimizat semnificativ prin digitalizare. După momentul-cheie 2023, când asigurătorii au fost nevoiți să adopte standardele internaționale de raportare financiară IFRS 17, care au schimbat modul în care activele și pasivele sunt evaluate și prezentate în situațiile financiare, ei au acum șansa de a valorifica instrumente digitale avansate și analiza datelor pentru a eficientiza fluxurile de lucru de raportare și pentru a pregăti rapoarte de înaltă calitate”, a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit și Servicii Conexe, Deloitte România .

Asigurătorii se confruntă și cu presiuni structurale, precum consolidarea firmelor de brokeraj și apariția jucătorilor non-tradiționali pe piață.

„La nivel global, brokerii independenți generează mai mult de jumătate din vânzările de asigurări de viață către clienții persoane fizice și 83% din veniturile obținute în segmentul beneficiilor oferite de angajatori”, arată studiul Deloitte.

În acest context, asigurătorii caută noi modalități de diferențiere, inclusiv prin parteneriate strategice și alianțe.