Românii care călătoresc sau locuiesc în Italia trebuie să fie atenți la schimbările recente legate de retragerile de numerar. Autoritățile și băncile locale au introdus reguli mai stricte, menite să sporească securitatea și să prevină fraudele.

Printre principalele modificări se numără ajustarea limitelor zilnice și lunare pentru cardurile emise în străinătate, precum și posibilitatea ca băncile să aplice limite mai mici decât cele oficiale ale cardului. Aceasta înseamnă că, în practică, un client poate descoperi că nu poate retrage suma maximă aprobată inițial de banca emitentă.

Bancomatele din Italia afișează acum comisioanele înainte de confirmarea tranzacției, ceea ce permite utilizatorilor să decidă dacă doresc să continue operațiunea. Această transparență este esențială mai ales pentru retragerile efectuate la ATM-urile altor bănci, unde taxele pot fi mai mari decât în trecut.

De asemenea, noile măsuri includ proceduri de verificare suplimentare pentru a proteja clienții împotriva fraudelor. Printre acestea se numără blocarea temporară a tranzacțiilor suspecte, verificări speciale pentru sumele mari și monitorizarea tiparelor neobișnuite de utilizare a cardului. Clienții trebuie să fie conștienți că aceste verificări pot provoca întârzieri sau cerințe suplimentare de autentificare, dar ele au ca scop protejarea fondurilor și a datelor personale.

Înainte de plecare, verificați limitele și comisioanele pentru retragerile internaționale aplicabile cardului dumneavoastră.

Folosiți, pe cât posibil, plata cu cardul sau portofele digitale, care pot fi mai avantajoase decât numerarul retras la ATM.

Dacă o tranzacție este refuzată sau cardul rămâne blocat, contactați imediat banca prin aplicația mobilă sau prin serviciul de asistență clienți.

Aceste măsuri vin în contextul unui efort mai amplu de protejare a clienților și de reducere a riscurilor de fraudă, iar atenția sporită la costuri și limite poate ajuta la evitarea neplăcerilor în timpul călătoriilor în Italia.