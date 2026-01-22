Salariile specialiștilor în Inteligență Artificială (AI) continuă să fie printre cele mai atractive în sectorul tehnologic, reflectând cererea tot mai mare de profesioniști în acest domeniu.

Veniturile variază semnificativ în funcție de rol, experiență și locație, oferind oportunități financiare consistente pentru cei cu competențe avansate.

În funcție de specializare, Machine Learning Developerii câștigă în medie aproximativ 22.900 RON net pe lună, iar AI Engineers ajung la salarii medii brute anuale de peste 181.000 RON, cu creșteri semnificative pentru pozițiile senior. Cercetătorii în AI și arhitecții de sisteme AI beneficiază de venituri și mai mari, în special în București, unde salariile medii brute anuale depășesc 190.000 RON, iar un AI Architect poate ajunge la peste 31.000 RON net lunar.

Experiența este un factor cheie: specialiștii entry-level (1-3 ani) au salarii medii brute anuale în jur de 124.500–127.500 RON, în timp ce seniorii cu peste 8 ani de experiență pot depăși 220.000 RON anual. În plus, locația influențează semnificativ remunerația, cu Bucureștiul, Cluj-Napoca și Timișoara în fruntea topului, iar joburile remote, mai ales pentru Machine Learning Developers, continuă să fie foarte bine plătite.

În Germania, specialiștii în Inteligență Artificială se află în fruntea topului celor mai bine plătiți profesioniști din sectorul tehnologic, cu salarii care depășesc semnificativ media națională.

Machine Learning Engineers câștigă în medie peste 100.000 EUR pe an, în timp ce Data Scientists variază între aproximativ 58.000 EUR și 130.000 EUR pentru pozițiile senior. Rolurile de top, precum AI Architects sau Research Leads, depășesc adesea pragul de 100.000 EUR anual și sunt concentrate în marile corporații multinaționale. În orașe precum München, salariile pentru inginerii software pot ajunge până la aproape 118.000 EUR anual, în funcție de nivelul de experiență și complexitatea proiectelor.

Experiența profesională influențează considerabil câștigurile: specialiștii entry-level (1-3 ani) pornesc de la aproximativ 50.000 EUR, cei mid-level între 70.000 și 90.000 EUR, iar seniorii cu peste 8 ani de experiență ating în medie peste 124.000 EUR pe an. Factorii geografici joacă un rol important, orașe precum München, Frankfurt, Berlin și Hamburg concentrând cele mai atractive oferte salariale datorită densității mari de firme de tehnologie și centre de cercetare.

AI Engineers câștigă în medie între 73.500 EUR și 79.000 EUR anual, în timp ce AI Developers și specialiștii în agenți autonomi ating salarii medii de peste 80.000 EUR, cu bonusuri suplimentare care pot depăși 3.700 EUR pe an. Data Scientists concentrați pe AI au venituri care pornesc de la circa 52.000 EUR, dar experții seniori în companii mari depășesc frecvent 100.000 EUR anual.

Experiența rămâne principalul factor care influențează venitul: juniorii (1-3 ani) câștigă între 51.000 și 60.700 EUR, cei mid-level între 70.000 și 85.000 EUR, iar seniorii cu peste 8 ani de experiență ajung la medii de peste 91.000 EUR, cu excepții de top ce depășesc 132.000 EUR.

Parisul reprezintă principalul hub, cu salarii cu 10–15% mai mari pentru a compensa costul vieții, iar educația joacă un rol esențial: aproape toți specialiștii AI dețin cel puțin o diplomă de licență, majoritatea având și studii de masterat în Computer Science. În 2026, competențele cele mai căutate includ Python, Deep Learning și framework-uri de Machine Learning, în timp ce expertiza în modele de limbaj mari (LLM) aduce avantaje salariale suplimentare, consolidând statutul Franței ca piață competitivă pentru profesioniștii AI.

AI Engineers câștigă în medie circa 74.500 EUR anual, în timp ce Machine Learning Engineers ajung la aproximativ 78.200 EUR, cu valori care pot depăși 95.000 EUR pentru poziții specializate. Data Scientists axați pe AI au salarii medii în jur de 68.900 EUR, iar experții seniori pot depăși 90.000 EUR. AI Research Scientists înregistrează venituri medii brute anuale de aproximativ 81.400 EUR.

Experiența profesională influențează semnificativ remunerația: specialiștii entry-level (1-3 ani) câștigă între 52.200 și 58.500 EUR, în timp ce seniorii cu peste 8 ani de experiență ajung la medii între 92.300 și 110.000 EUR pe an. Viena se evidențiază ca hub principal, oferind salarii cu 5–8% peste media națională și cele mai multe oportunități.

Pe lângă salariul de bază, companiile austriece oferă frecvent beneficii adiționale, precum tichete de masă, subvenții pentru transportul public și opțiuni de lucru hibrid.

Machine Learning Scientists câștigă în medie peste 765.600 DKK anual (~102.500 EUR), în timp ce AI Developers ajung la aproximativ 721.000 DKK (~96.600 EUR), cu valori care cresc la aproape 768.700 DKK (~103.000 EUR) în Copenhaga. Machine Learning Engineers au venituri între 710.000 și 713.000 DKK (~95.000–95.500 EUR), iar AI Engineers înregistrează medii de circa 654.000 DKK (~87.000 EUR) pe an. Data Scientists din capitală pot ajunge la salarii între 675.000 și 879.000 DKK (~90.500–118.000 EUR) anual.

Experiența influențează semnificativ remunerația: juniorii cu 1–3 ani de experiență câștigă între 487.000 și 537.000 DKK (~65.400–72.000 EUR pe an), specialiștii mid-level între 650.000 și 780.000 DKK (~87.000–104.000 EUR), iar seniorii cu peste 8 ani ating între 864.000 și 954.000 DKK (~116.000–128.000 EUR anual). În plus, bonusurile anuale medii variază între 30.000 și 35.000 DKK (~4.000–4.700 EUR).

Salariile din Copenhaga sunt cu aproximativ 7% mai mari decât media națională, pentru a compensa costurile mai ridicate ale vieții, iar nivelul de educație (Master sau PhD) este esențial pentru ofertele de top. Impozitul pe venit este progresiv, adesea între 35% și 50%, astfel că specialiștii folosesc calculatoare de salariu net pentru a estima venitul după taxe. Asociația Inginerilor din Danemarca (IDA) recomandă pentru absolvenții de Master în STEM un salariu de pornire de circa 47.400 DKK (~6.350 EUR) brut pe lună, consolidând Danemarca ca una dintre cele mai atractive piețe pentru profesioniștii AI.

În ianuarie 2026, veniturile pentru profesioniștii din AI depășesc frecvent 120.000 CHF anual (~127.000 EUR) pentru pozițiile de nivel mediu, reflectând atât cererea ridicată, cât și calitatea hub-urilor tehnologice din țară.

AI Engineers câștigă în medie aproximativ 120.182 CHF (~127.000 EUR), iar în hub-uri precum Zürich și Geneva, salariile urcă la peste 123.000 CHF (~130.000 EUR). Machine Learning Engineers se situează în jurul valorii de 125.000 CHF (~132.500 EUR), seniorii putând depăși rapid 140.000–160.000 CHF (~148.000–170.000 EUR). AI Research Scientists înregistrează medii de circa 113.017 CHF (~120.000 EUR), cu bonusuri anuale suplimentare de peste 5.000 CHF (~5.300 EUR), iar AI Specialists din Zürich ajung la aproximativ 120.505 CHF (~128.000 EUR).

Experiența și educația (Master sau PhD) rămân factori esențiali: juniorii (1–3 ani) câștigă între 78.800 și 86.700 CHF (~83.500–91.900 EUR), pozițiile mid-level între 106.000 și 132.500 CHF (~112.400–140.500 EUR), iar seniorii cu peste 8 ani de experiență ajung la 140.000–153.700 CHF (~148.500–163.000 EUR).

Zürich, urmat de Geneva și Lausanne, atrage cei mai mulți specialiști datorită ecosistemului tehnologic dezvoltat, iar salariile mari compensează costurile ridicate ale vieții, inclusiv chiria și asigurările de sănătate. Impozitul pe venit rămâne relativ scăzut comparativ cu alte țări europene, între 12% și 25%, iar specialiștii AI beneficiază și de bonusuri de performanță de 3.000–7.500 CHF (~3.200–8.000 EUR) anual, consolidând poziția Elveției ca lider în remunerarea profesioniștilor din domeniul inteligenței artificiale.

AI Engineers câștigă în medie aproximativ 14.850.000 HUF anual (~36.400 EUR), în timp ce Machine Learning Developers se situează printre cele mai bine plătite roluri tehnice, cu medii de circa 18.730.000 HUF (~45.900 EUR) pe an. AI Specialists ajung la aproximativ 14.500.000 HUF (~35.500 EUR), la care se adaugă bonusuri de performanță, iar AI Research Scientists din Budapesta au venituri medii de 15.850.000 HUF (~38.900 EUR) anual.

Experiența influențează semnificativ remunerația: specialiștii entry-level (1–3 ani) câștigă circa 10.200.000 HUF (~25.000 EUR) pe an, în timp ce seniorii cu peste 8 ani de experiență ajung la intervale de 18.100.000–18.500.000 HUF (~44.300–45.300 EUR anual).

Budapesta se evidențiază ca hub principal, cu salarii cu 15–20% mai mari decât în alte regiuni. Impozitul pe venit este de 15%, iar contribuțiile sociale fac ca salariul net să fie aproximativ 66,5% din cel brut. În plus, multe companii oferă beneficii extrasalariale prin sistemul „Cafeteria”, care include tichete de masă, transport și cultură.

În ianuarie 2026, rolurile din AI sunt solicitate în special în centrele de R&D ale companiilor internaționale, iar veniturile reflectă experiența și complexitatea postului.

AI Engineers câștigă în medie aproximativ 77.400 BGN anual (~39.500 EUR), iar Machine Learning Developers se situează printre cele mai bine plătite poziții, cu medii de 97.600 BGN (~49.800 EUR). AI Specialists obțin circa 75.500 BGN (~38.500 EUR) pe an, la care se adaugă bonusuri medii de aproximativ 3.200 BGN (~1.600 EUR), iar AI Research Scientists în Sofia câștigă în jur de 82.600 BGN (~42.100 EUR) anual.

Experiența influențează semnificativ remunerația: juniorii cu 1–3 ani de experiență câștigă între 53.300 și 54.400 BGN (~27.200–27.700 EUR anual), în timp ce seniorii cu peste 8 ani ajung la 94.500–96.500 BGN (~48.200–49.200 EUR).

Sofia domină piața locală de AI, cu peste 90% din joburile specializate, urmată de orașe precum Varna și Plovdiv. Pachetele salariale oferite de companiile internaționale includ adesea beneficii precum asigurări medicale private premium, carduri sportive și opțiuni de lucru remote.