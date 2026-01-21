Inteligența artificială se conturează tot mai clar drept una dintre cele mai puternice forțe de transformare a economiei globale, cu efecte profunde asupra pieței muncii. Lideri internaționali, reprezentanți ai marilor companii și instituții financiare au avertizat, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, că anxietatea legată de pierderea locurilor de muncă va cunoaște o creștere accentuată în 2026, pe fondul extinderii accelerate a automatizării.

Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional, a subliniat că inteligența artificială poate deveni un motor important de creștere economică, cu un aport estimat de până la 0,8% anual la PIB-ul global.

”Vedem un potenţial de creştere de până la 0,8%, dar loveşte piaţa muncii ca un tsunami, iar majoritatea ţărilor şi companiilor nu sunt pregătite”, a spus Georgieva.

Beneficiile economice vin însă la pachet cu riscuri serioase pentru angajați, întrucât schimbările produse sunt rapide și adesea insuficient înțelese sau gestionate.

Potrivit șefei FMI, impactul asupra forței de muncă este comparabil cu un șoc major, iar multe state și companii nu dispun încă de mecanismele necesare pentru a pregăti angajații pentru noile cerințe. Ea a atras atenția asupra necesității urgente de a accelera programele de recalificare profesională, într-o piață a muncii deja remodelată de tehnologie.

În 2025, aproximativ 55.000 de concedieri au fost puse pe seama introducerii soluțiilor bazate pe inteligență artificială, mari jucători precum Amazon, Salesforce, Accenture sau Lufthansa invocând automatizarea în procesele de restructurare. În același timp, teama angajaților că își vor pierde locul de muncă din cauza AI a crescut semnificativ, ajungând la 40% în 2026, față de 28% cu doi ani înainte.

Un sondaj realizat de Mercer arată că majoritatea salariaților consideră că liderii corporativi nu înțeleg pe deplin impactul emoțional al acestei transformări. În paralel, analiștii avertizează asupra creșterii riscului de litigii legate de protecția datelor, drepturile de autor și utilizarea necontrolată a chatboturilor, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Cercetările academice indică și ele efecte inegale. Un studiu al Universității Stanford arată că pozițiile de început de carieră, cele mai expuse automatizării, au înregistrat o scădere vizibilă a angajărilor, în timp ce locurile de muncă pentru personalul cu experiență au rămas relativ stabile.

Conducerea companiei Randstad susține că multe concedieri atribuite inteligenței artificiale reflectă, de fapt, incertitudinile economice generale și nu pot fi puse exclusiv pe seama noilor tehnologii.

Cert este că presiunea investitorilor devine tot mai mare. Aproape toți penalizează companiile care nu investesc în formarea angajaților pentru lucrul cu AI, iar majoritatea preferă firmele care demonstrează o strategie clară de integrare a tehnologiei alături de forța de muncă umană.

Experții în viitorul muncii vorbesc deja despre o schimbare de paradigmă: succesul nu va mai fi dat doar de tehnologie, ci de modul în care aceasta este pusă în slujba oamenilor. În acest context, anul 2026 se anunță decisiv, atât pentru guverne, cât și pentru mediul privat, în efortul de a găsi un echilibru între progres, stabilitate socială și protejarea locurilor de muncă.