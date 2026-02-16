Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi, 12 februarie, o soluție definitivă în dosarul care vizează măsurile asiguratorii dispuse de Fisc asupra averii fraților Micula. Instanța supremă a respins recursul AJFP Bihor și a confirmat decizia Curții de Apel Oradea, care anulase anterior sechestrul instituit pe bunurile lui Viorel Micula.

Procesul a fost deschis de omul de afaceri după ce autoritățile fiscale au impus măsuri asiguratorii asupra bunurilor sale și ale fratelui său, Ioan Micula.

Cazul își are originea în martie 2025, când Fiscul bihorean a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor fraților Micula. Măsura a fost luată în contextul în care statul român încearcă să recupereze peste 300 de milioane de euro achitați anterior companiilor din grupul European Drinks & Food, în urma arbitrajului internațional de la Washington.

Sumele respective au fost ulterior calificate de Tribunalul Uniunii Europene drept ajutor de stat ilegal, ceea ce a declanșat procedurile de recuperare.

În cazul lui Viorel Micula, o decizie emisă la 24 martie 2025 stabilea un cuantum al sechestrului de 2,03 miliarde de lei. Ulterior, AJFP Bihor a revenit cu un document intitulat:„act de îndreptare a erorii materiale” prin care suma a fost redusă la 1,29 miliarde de lei.

Pentru Ioan Micula, sechestrul a fost instituit printr-o decizie separată, emisă la 31 martie 2025, pentru aceeași valoare de 1,29 miliarde de lei.

Instanțele au reținut deficiențe în fundamentarea măsurilor asiguratorii.

În cazul lui Ioan Micula, judecătorii au constatat că autoritatea fiscală nu a demonstrat existența unui risc real de risipire a patrimoniului, condiție esențială pentru justificarea sechestrului.

În ceea ce îl privește pe Viorel Micula, Curtea a apreciat că modificarea sumelor nu poate fi considerată o simplă corectură tehnică. Reducerea cuantumului a fost calificată drept o schimbare substanțială a actului administrativ, care nu putea fi operată printr-o procedură simplificată.

Contextul mai larg al dosarului Micula

Frații Ioan și Viorel Micula sunt implicați de mai mulți ani în litigii complexe cu statul român, generate de deciziile europene privind ajutoarele de stat acordate în trecut. Procedurile de recuperare a sumelor au condus la multiple dispute judiciare, inclusiv asupra legalității măsurilor asiguratorii dispuse de Fisc.

Decizia Înaltei Curți consolidează hotărârile anterioare ale Curții de Apel Oradea și închide definitiv acest capitol procedural privind sechestrul.