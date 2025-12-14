O exploatație non profesională din localitatea Tiream, județul Satu Mare, a fost sancționată de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) după ce a vândut porci fără documentele obligatorii prevăzute de lege.

Proprietarul a primit o amendă în valoare de 1.200 de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 5–12 decembrie 2025.

În aceeași perioadă, o altă exploatație din Micula Nouă a fost depistată într-o situație similară. În acest caz, inspectorii au aplicat doar un avertisment, după ce au constatat că animalele au fost înstrăinate fără respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare.

Pentru vânzarea porcilor, ai nevoie de înregistrare sanitar-veterinară (cod de exploatație), documente de mișcare (pașaport porcin/certificat de sănătate – dacă se transferă între localități), acte de identitate (vânzător/cumpărător) și, pentru carnea destinată comercializării, trebuie să fie făcută examinarea trichineloscopică și certificată de medicul veterinar.

Verificările efectuate de DSVSA au vizat peste 90 de locații din județ. Inspectorii au controlat gospodării individuale, piețe agroalimentare, cabinete veterinare și farmacii de profil.

Acțiunile fac parte dintr-o campanie amplă de prevenție, derulată înaintea sărbătorilor de iarnă, când riscul comercializării ilegale de animale și produse de origine animală crește semnificativ.

Autoritățile sanitar-veterinare atrag atenția că, în această perioadă, respectarea regulilor este esențială pentru prevenirea răspândirii bolilor la animale și a îmbolnăvirilor în rândul populației.

Controalele au loc într-un context epidemiologic complicat, marcat de apariția unor focare de Pestă Porcină Africană și Gripă Aviară în mai multe state europene. În județul Satu Mare sunt deja în vigoare restricții în localitățile Vetiș, Pir și Lazuri, ca urmare a focarelor confirmate de Pestă Porcină Africană.

DSVSA subliniază că porcii crescuți în exploatațiile non comerciale sunt destinați exclusiv consumului propriu. Aceștia trebuie identificați și înregistrați în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, iar vânzarea lor este interzisă fără documente legale și avize sanitar-veterinare.

În paralel, autoritățile semnalează și riscuri legate de trichineloză. În județul Alba a fost confirmat primul caz din acest sezon la un porc mistreț vânat pe un fond de vânătoare din zona Aiud. Examenul trichineloscopic a fost realizat la un cabinet veterinar autorizat, iar diagnosticul a fost confirmat ulterior prin metode de laborator.

Carnea infestată a fost neutralizată, iar DSVSA Alba a reamintit că testarea pentru trichineloză este obligatorie atât pentru porcii sacrificați în gospodării, cât și pentru animalele vânate. Boala se transmite la om prin consumul de carne infestată și poate avea consecințe grave asupra sănătății.