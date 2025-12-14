Profesorul Radu Drosescu, de la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere al Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, a explicat că radarele vechi folosesc un fascicul conic care se lărgește odată cu distanța. Modele precum MPH Bee III sau Python II pot acoperi, la sute de metri, mai multe benzi de circulație simultan.

În aceste condiții, aparatul poate capta viteza unui alt vehicul decât cel asupra căruia operatorul crede că a orientat radarul. Profesorul a arătat că eroarea apare din identificarea greșită a vehiculului țintă, nu dintr-o problemă de măsurare a vitezei în sine. Practic, agentul poate asocia viteza înregistrată cu o mașină aflată pe o bandă alăturată.

„O eroare frecventă a operatorului RADAR constând în identificarea greșită a vehiculului țintă este strâns legată tocmai de lățimea fasciculului și nu de precizia de măsurare. Cu alte cuvinte, agentul înregistrează din greșeală viteza unui vehicul aflat lângă vehiculul țintă”, afirmă profesorul Drosescu.

Această situație este mai probabilă în trafic aglomerat, acolo unde mai multe autoturisme circulă în paralel. În asemenea cazuri, șoferi care respectă limita legală pot primi amenzi pentru viteza altui vehicul aflat în apropiere, scrie Ziarul de Iași.

Pentru a reduce aceste riscuri, au fost introduse radare moderne și sisteme LIDAR. Acestea folosesc fascicule mult mai înguste și pot identifica clar vehiculul măsurat. Unele radare moderne pot urmări mai multe ținte sau pot afișa explicit viteza maximă detectată, reducând confuziile.

Dispozitivele LIDAR, precum TruCAM, funcționează cu un fascicul extrem de concentrat, care rămâne fixat pe o singură mașină chiar și la distanțe mari. Profesorul Drosescu a explicat că avantajul major al LIDAR-ului este imaginea asociată măsurătorii. Fotografia generată arată clar vehiculul vizat, cu reticulul poziționat pe acesta, alături de viteza și distanța exactă.

În cazul unei sancțiuni contestate, fotografia realizată de cinemometru are un rol esențial. Conform explicațiilor specialistului, aceasta trebuie să arate clar numărul de înmatriculare, viteza, distanța față de aparat și poziția vehiculului pe banda de mers.

De asemenea, este important să existe spațiu liber în lateral și ca reticulul să fie plasat corect, aproape de plăcuța de înmatriculare.

Șoferii pot solicita și coordonatele GPS ale aparatului, pentru a verifica dacă măsurătoarea a fost făcută în interiorul sau în afara localității și dacă poziționarea echipajului era conformă cu indicatoarele rutiere.

Profesorul a mai arătat că vehiculele mai mari pot reflecta semnalul radar mai puternic decât cele mici, ceea ce poate contribui la confuzii, mai ales în trafic intens.

Specialistul a subliniat că aceste explicații au rol informativ și descriu limitele tehnice ale unor aparate mai vechi, fără a reprezenta un îndemn general la contestarea sancțiunilor.