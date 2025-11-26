Tot mai mulți români se îndreaptă către motociclete ca alternativă rapidă, economică și flexibilă la traficul aglomerat. Interesul crescut pentru motoare de cilindree mică sau medie, scutere electrice și motociclete touring este alimentat atât de prețurile relativ accesibile, cât și de nevoia de mobilitate urbană eficientă.

Dar achiziția propriu-zisă este doar primul pas. Registrul Auto Român, Poliția Rutieră și administrațiile locale au reguli clare, taxe care se actualizează anual și obligații suplimentare pe care viitorii motocicliști trebuie să le ia în calcul. Iar toate acestea compun un buget final ce poate surprinde, mai ales pentru cei aflați la prima înmatriculare.

Iată, în detaliu, cât te costă să îți înmatriculezi o motocicletă în România — de la taxe obligatorii și acte, până la accesoriile fără de care nu poți circula legal.

Primul capitol de cheltuieli este reprezentat de taxele cerute de stat pentru înmatricularea motocicletei. Procesul s-a simplificat datorită digitalizării parțiale, dar costurile au rămas apropiate de cele din anii trecuți.

Certificatul de înmatriculare – 49 lei

Prețul este standard și aplicat pentru toate categoriile de vehicule. Documentul este emis de DRPCIV și livrat în câteva zile lucrătoare.

Plăcuțele cu număr de înmatriculare – 44 lei / set standard

Pentru plăcuțe preferențiale sau personalizate, costul poate urca la 85–100 de lei. Motocicletele folosesc numere mai mici decât autoturismele, dar tariful este apropiat.

Taxa RAR pentru verificare și autentificare – 180–350 lei

Dacă motocicleta este second-hand, importată sau fără carte de identitate emisă în România, trecerea prin RAR este obligatorie. Costurile variază în funcție de:

verificare tehnică și autentificare: 180–220 lei

eliberare carte de identitate a vehiculului (CIV): 150–200 lei

eventuale teste suplimentare pentru motociclete din afara UE: +100–150 lei

Pentru motociclete noi, achiziționate de la dealer din România, această taxă este deja inclusă în prețul final.

Polița RCA – între 150 și 500 de lei pe an

Tariful depinde de:

cilindree (125 cm³, 300 cm³, 600 cm³, 1000+ cm³)

vârsta motociclistului

istoricul de daună

compania de asigurări

Motocicletele de 125–300 cm³ sunt cele mai ieftine, în timp ce motoarele de peste 900 cm³ intră în zona de risc mai mare. Chiar și așa, RCA-ul la motociclete este mult sub nivelul RCA-ului auto.

Impozitul anual – între 50 și 150 de lei

Impozitul depinde de capacitatea cilindrică și de decizia autorității locale. Motocicletele de 1000+ cm³ pot plăti chiar 200–250 de lei în unele localități.

La cheltuieli se adaugă costurile indirecte:

copii acte, declarații notariale (în cazul cumpărării din străinătate): 30–80 lei

programare RAR și DRPCIV (gratuit, dar cu timpi de așteptare)

servicii de traducere pentru acte externe: 40–80 lei

În total, strict pe partea de înmatriculare, costurile minime ajung la aproximativ 350 de lei, iar în cazuri complexe pot depăși 600–700 de lei.

În România, legislația cere ca motociclistul să poarte cască omologată și echipament adecvat.

Deși doar casca este obligatorie prin lege, mulți polițiști recomandă (și unii instructori consideră obligatorii) elemente suplimentare pentru siguranță: jachetă, mănuși, genunchiere sau geacă moto cu protecții.

Cască moto omologată – 250–1.200 lei

Modelele entry-level încep de la 200–300 lei, dar pentru protecție optimă casca se recomandă să fie din gama 500–800 lei. Cele premium depășesc 1.200 lei.

Mănuși moto – 80–350 lei

Indispensabile pentru protecția mâinilor și aderență.

Jachetă cu protecții – 250–900 lei

Modelele textile sunt mai ieftine; cele din piele sunt ideale pentru touring și viteză.

Pantaloni cu protecții – 200–600 lei

Există și variante de blugi moto cu protecții integrate.

Cizme moto – 250–700 lei

Nu sunt obligatorii legal, dar reduc masiv riscurile în caz de cădere.

În total, echiparea completă a unui motociclist urban costă între 600 și 1.500 de lei, iar pentru un rider touring sau un motociclist experimentat investiția poate ajunge la 2.500–3.000 de lei.

Motocicleta, pentru a fi folosită zilnic, are nevoie de câteva accesorii de bază. Iată costurile medii în 2026:

Topcase sau cutii laterale: 200–900 lei (plastice), 1.200–2.500 lei (aluminiu)

U-lock sau antifurt lanț: 80–250 lei

Suport telefon / GPS: 60–150 lei

Încărcător USB / mufă 12V: 40–120 lei

Huse protecție: 50–150 lei

Crash pads / protecții laterale: 120–300 lei

Dacă motociclistul vrea să își pregătească vehiculul pentru ture lungi, costul accesoriilor poate depăși rapid 1.000–1.500 de lei.

O motocicletă nouă necesită revizie după 1.000 km. Costul:

ulei + filtrul de ulei: 150–250 lei

manoperă service: 150–300 lei

Pentru motocicletele second-hand, o revizie completă poate include:

schimb lichid frână: 80–150 lei

schimb antigel: 70–120 lei

lanț + pinion + foaie: 350–700 lei

set anvelope: 600–1.200 lei

În primul an, întreținerea totală poate ajunge între 300 și 1.500 de lei, în funcție de starea motocicletei.

Adunând toate categoriile de cheltuieli, bugetul minim arată astfel:

Scenariul 1 – Motocicletă nouă, de 125–300 cm³

taxe înmatriculare: 350–450 lei

RCA: 150–300 lei

echipamente: 600–1.000 lei

accesorii minime: 200–400 lei

revizie: 300–500 lei

Total: 1.600 – 2.600 lei

Scenariul 2 – Motocicletă second-hand, 600–900 cm³

taxe înmatriculare + RAR: 450–650 lei

RCA: 250–450 lei

echipamente: 900–1.500 lei

accesorii: 300–900 lei

revizie completă: 700–1.500 lei

Total: 2.600 – 4.900 lei

Scenariul 3 – Motociclist touring (accesorii premium)

Total: 5.000 – 7.000+ lei