Procesul de înmatriculare a vehiculelor va deveni integral digital, eliminând ultima etapă care obliga cetățenii să se prezinte fizic la sediile Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Proiectul de lege care corectează această disfuncționalitate birocratică a fost inițiat de deputatul USR Radu Miruță, actual ministru al Economiei, și adoptat miercuri de Camera Deputaților în calitate de for decizional.

Deși o parte a procedurilor a fost mutată online în anul 2024, platforma electronică putea fi accesată doar după un drum la ghișeu, necesar pentru obținerea credențialelor – un pas considerat inutil în logica unui sistem digitalizat. Miruță a încercat încă de la dezbaterile asupra OUG 38/2023 să repare această „semi-digitalizare”, apoi a depus un proiect separat, acum aprobat de Legislativ.

După promulgarea legii, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va fi obligată să permită crearea conturilor de utilizator direct pe site-ul propriu, cu furnizarea datelor de acces printr-un flux complet digital. Practic, întregul proces – de la autentificare până la transmiterea documentelor – va putea fi realizat de acasă, fără nicio etapă intermediară la ghișeu.

USR subliniază că această măsură elimină o anomalie administrativă și aliniază procedura la standardele minime ale digitalizării administrative.

Radu Miruță a mulțumit colegilor parlamentari și reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne pentru susținerea proiectului, subliniind că digitalizarea este esențială pentru modernizarea administrației publice.

”Le mulţumesc colegilor parlamentari care au înţeles că, fără digitalizare, chiar şi cu paşi mici, România nu îşi poate accesa potenţialul. Am iniţiat acest proiect din opoziţie, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut! Este un act de igienă civică să «tăiem» din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee, atunci când putem construi alternativa. Le mulţumesc colegilor din MAI care depun eforturi vizibile pentru ca această lege să devină practică obişnuită în România!», a declarat Miruță.

Ce urmează

Legea merge acum la președintele României pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, Direcția Permise va avea obligația să implementeze tehnic funcționalitatea, astfel încât înmatriculările să poată fi făcute complet online în mod efectiv.