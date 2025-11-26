De multe ori, șoferii aleg să transporte un pasager în plus pe distanțe scurte sau în zone aglomerate, fără a realiza că orice depășire a numărului de locuri trecute în certificatul de înmatriculare reprezintă o încălcare directă a legii.

Codul Rutier stabilește clar că fiecare persoană aflată în mașină trebuie să ocupe un loc omologat, dotat cu centură de siguranță, iar în cazul copiilor cu sistem de retenție special. În caz contrar, amenda este substanțială, iar poliția poate decide oprirea mașinii pe loc.

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferul are obligația de a transporta doar numărul de persoane pentru care vehiculul a fost omologat. Depășirea acestui număr, fie că vorbim de adulți, fie de copii ținuți în brațe, se încadrează la contravenții rutiere.

Autoturismul este considerat „supraaglomerat” atunci când există mai mulți pasageri decât locuri prevăzute în certificatul de înmatriculare, indiferent dacă persoanele stau în picioare, pe podea, pe brațe sau în alte poziții care nu oferă protecție.

Sancțiunea este încadrată la clasa a III-a de sancțiuni, respectiv 6–8 puncte amendă.

La valoarea actuală a punctului de amendă (202 lei), rezultă:

minim: 1.212 lei

maxim: 1.616 lei

În plus, polițistul poate aplica 3 puncte de penalizare, care se adaugă la evidența șoferului.

Una dintre cele mai importante consecințe este posibilitatea ca agenții rutieri să dispună reținerea talonului. Certificatul de înmatriculare este restituit doar după remedierea situației și prezentarea vehiculului la Poliție.

În momentul controlului, șoferul nu își poate continua deplasarea până când persoanele în plus nu coboară din mașină.

Codul Rutier este foarte strict în privința minorilor: aceștia trebuie transportați exclusiv în sisteme de retenție omologate, adaptate vârstei și greutății lor.

Un copil ținut în brațe este considerat pasager suplimentar și în același timp neasigurat, ceea ce atrage:

amenda pentru depășirea numărului de locuri

amenda pentru lipsa scaunului auto

puncte de penalizare suplimentare

În caz de accident, riscul de traumatisme grave este multiplicat.

Transportarea unei persoane în portbagaj, la bagaje sau în spații care nu au centuri de siguranță este considerată situație de mare pericol. În aceste cazuri, agenții pot aplica sancțiuni la maximum și pot dispune măsuri suplimentare pentru siguranța pasagerului.

Poliția Rutieră subliniază că supraaglomerarea vehiculului:

crește riscul de rănire în caz de accident

face centurile de siguranță imposibil de folosit

compromite stabilitatea vehiculului

reduce vizibilitatea și libertatea de mișcare a șoferului

Orice depășire a numărului de locuri transformă mașina într-un pericol pentru toți ocupanții ei.

Așadar, transportarea unui număr mai mare de pasageri decât cel admis nu este doar o încălcare a legii, ci și un risc real pentru viețile celor din mașină. Amenzile sunt mari, talonul poate fi reținut pe loc, iar șoferul își poate continua drumul doar după ce respectă numărul legal de locuri.