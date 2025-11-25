Baza legală pentru oprirea unui vehicul se află în Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și în Regulamentul de aplicare aprobat prin HG nr. 1391/2006. Aici sunt precizate atribuțiile polițistului rutier, motivele pentru care poate efectua semnalul de oprire și obligațiile conducătorilor auto la un control.

Legea stabilește că agenții sunt autorizați să oprească orice vehicul atunci când desfășoară activități de supraveghere, control și îndrumare a circulației. Sunt incluse situațiile în care se verifică respectarea regulilor, starea tehnică a vehiculului, documentele de identitate sau alte aspecte prevăzute expres de codul rutier.

Un șofer poate fi oprit atât în cadrul unui control de rutină, cât și atunci când există o suspiciune, o abatere observată direct ori un risc pentru siguranța circulației. Legea permite agenților să oprească un vehicul pentru verificarea actelor, pentru controlul stării tehnice, pentru identificarea unei eventuale contravenții sau pentru prevenirea unor situații periculoase.

De asemenea, oprirea poate fi dispusă atunci când se desfășoară acțiuni tematice, cum ar fi controale privind consumul de alcool sau viteză. În astfel de cazuri șoferul este obligat să respecte semnalul agentului, iar semnalul de oprire trebuie făcut explicit și vizibil, cu paleta ori cu lumina roșie în timpul nopții.

La oprire ai dreptul să ceri polițistului să se legitimeze. Legea prevede că agentul se prezintă, arată gradul și numele său și explică motivul opririi. Ca șofer ai dreptul să ți se vorbească politicos și să fii tratat în mod corespunzător. Ai dreptul să ceri clarificări dacă nu înțelegi motivul controlului și ai dreptul să ți se spună ce documente trebuie prezentate.

Nu ești obligat să predai obiecte personale sau bunuri din vehicul dacă solicitarea nu are temei legal.

De asemenea, ai dreptul să filmezi interacțiunea, atâta timp cât nu împiedici controlul și nu pui în pericol siguranța.

Pe de altă parte, ai și o serie de obligații când ești oprit de poliție. În primul rând, când agentul îți face semn să oprești, legea spune că trebuie să tragi pe dreapta în primul loc sigur. Trebuie să rămâi în vehicul dacă polițistul nu îți cere altceva și să prezinți actele cerute: permisul, talonul, asigurarea obligatorie și buletinul.

Dacă agentul îți explică necesitatea coborârii, de exemplu, pentru verificarea seriei caroseriei sau pentru o testare, trebuie să respecți indicația. În timpul controlului trebuie să urmezi instrucțiunile legale, inclusiv testarea pentru alcool sau droguri atunci când există temei legal.

Codul Rutier prevede și sancțiuni atunci când un șofer nu respectă semnalul polițistului sau refuză să prezinte actele. Nerespectarea semnalului de oprire este contravenție și atrage amendă și suspendarea permisului. Refuzul de a prezenta documentele poate fi sancționat cu amendă din clasele superioare.

Dacă șoferul refuză testarea pentru alcool sau droguri ori părăsește locul controlului fără acordul agentului, situația poate deveni faptă penală. Aceste sancțiuni sunt prevăzute clar în legislația rutieră și se aplică în funcție de gravitatea situației.

În cazul în care consideri că oprirea nu a fost justificată, ai dreptul să ceri agentului explicații privind temeiul legal. Poți nota numele polițistului, numărul insignei și ora incidentului.

Dacă ai dubii asupra legalității controlului, poți depune o sesizare ulterioară la unitatea de poliție respectivă. Procedura de plângere este stabilită în legislația privind activitatea polițienească și permite verificarea comportamentului agentului.

De asemenea, dacă în urma controlului ai primit un proces-verbal pe care îl consideri nejustificat, ai dreptul să îl contești în instanță în termenul prevăzut de lege.