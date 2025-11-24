Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu un permis de conducere expirat. Permisul auto are valabilitate de 10 ani de la data emiterii și trebuie reînnoit după expirare pentru a permite legal circulația pe drumurile publice. Conducerea unui vehicul cu permis expirat constituie contravenție rutieră și este sancționată conform Articolului 101 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Amenzile pentru șoferii prinși în această situație pot ajunge până la 1.620 de lei, fiind încadrate în clasa a III-a de sancțiuni, respectiv 6-8 puncte amendă. Aceasta se aplică și autovehiculelor agricole sau forestiere conduse cu permis expirat.

Pentru a reînnoi permisul, șoferii au nevoie de următoarele documente: cererea completată și semnată, actul de identitate în original, dovada de plată a contravalorii permisului (89 lei), permisul expirat în original sau declarație olograf în lipsa acestuia și fișa medicală emisă de o unitate autorizată care să ateste că titularul este apt pentru a conduce. Cererea poate fi depusă personal la orice serviciu public comunitar de regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau prin intermediul serviciilor online pentru eliberarea duplicatului.

Tot contravenție, sancționată cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, reprezintă conducerea unui vehicul cu deficiențe periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată.

Certificatul de înmatriculare sau documentul de înlocuire poate fi reținut de Poliția Rutieră în cazurile în care vehiculul nu are ITP valabil, nu respectă normele tehnice pentru transportul produselor periculoase, circulă noaptea fără iluminare corespunzătoare, prezintă deficiențe majore la sistemele de semnalizare sau frânare, nu este echipat corespunzător pentru drumurile alunecoase, depășește limitele de zgomot sau poluare, sau elementele de cuplare pentru remorcă sunt uzate ori incompatibile, riscând desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului.

Respectarea termenului de valabilitate a permisului și a inspecției tehnice periodice este esențială pentru siguranța rutieră și evitarea sancțiunilor severe. În acest context, șoferii trebuie să fie atenți la documentele auto și să le reînnoiască la timp pentru a circula legal și în siguranță.