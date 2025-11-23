Ideea nu este una nouă, Parisul aplică deja o taxă de până la 18 euro pe oră pentru SUV-uri. În Viena, propunerea a stârnit reacții mixte în rândul locuitorilor și șoferilor din centrul orașului.

Mulți consideră că taxele existente sunt deja suficiente și sunt nemulțumiți de eventuale creșteri de costuri, în timp ce alții văd măsura ca o soluție necesară pentru limitarea accesului mașinilor mari și protejarea spațiului public.

„Nu mi se pare deloc o idee bună. Există alte metode prin care se poate economisi”, a reacționat un șofer, potrivit sursei menționate.

Discuțiile din centrul Vienei arată un spectru larg de opinii. Multe persoane sunt deranjate de ideea majorării taxelor, argumentând că plătesc deja destul, conform informațiilor publicate de Heute.

„Plătim oricum destul!”, a spus un alt șofer.

Alte persoane susțin măsura, considerând că vehiculele voluminoase ar trebui limitate sau interzise în anumite zone, în special în primul district. În același timp, locuitorii care au parcare privată se simt mai puțin afectați, chiar dacă recunosc că măsura ar putea fi benefică pentru gestionarea traficului și a spațiului public.

Dezbaterea privind taxa pe SUV-uri atinge teme mai ample, precum utilizarea echitabilă a spațiului public, reducerea poluării și distribuirea costurilor între diferiți șoferi. Subiectul este unul sensibil și polarizează opiniile, iar decizia finală a municipalității nu a fost încă luată.

Dacă Viena va urma modelul Parisului, șoferii de SUV-uri ar putea plăti în curând tarife mult mai mari pentru parcare, ceea ce ar transforma parcarea în centrul orașului într-un lux pentru mașinile mari.

Amintim că taxa pentru parcarea SUV-urilor în Paris a fost majorată anul tecut, șoferii plătind de trei ori mai mult decât pentru alte mașini. Prețurile se aplică vehiculelor cu o masă mai mare de 1,6 tone cu motor termic sau vehiculelor hibride, precum și mașinilor electrice de peste două tone.