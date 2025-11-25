Regulile actuale stabilesc viteze maxime diferite în funcție de categoria vehiculului, tipul drumului și condițiile meteo. În interiorul localităților, limita standard rămâne 50 km/h, însă administratorul drumului poate decide să o modifice. În unele comune și orașe, viteza devine permisă până la 70–80 km/h, în timp ce în zone aglomerate sau cu risc ridicat se poate coborî până la 30 km/h.

Pe drumurile din afara localităților, valorile maxime pentru autoturisme, motociclete și vehicule de până la 3,5 tone sunt diferențiate clar: 90 km/h pe drumurile naționale sau județene, 100 km/h pe rutele europene, 120 km/h pe drumurile expres și 130 km/h pe autostrăzi. Chiar și așa, și aceste limite pot varia. Există sectoare de autostradă unde se circulă legal cu cel mult 100 km/h, cum este zona podului de la Cernavodă, semnalizată corespunzător.

Depășirea limitei legale este sancționată în funcție de numărul de kilometri în plus, Codul Rutier împărțind contravențiile în mai multe clase. În 2025, punctul de amendă este calculat la 5% din salariul minim brut pe economie, adică 202,5 lei.

Depășirea cu 30 km/h intră în categoria sancțiunilor de nivel mediu, unde se aplică 4 sau 5 puncte de amendă. Concret, un șofer poate plăti între 810 lei și 1.012,5 lei, în funcție de modul în care agentul constatator evaluează situația.

În cazul în care depășirea este mai mare, sancțiunile cresc rapid și pot include suspendarea permisului, mai ales când pragul depășește 50 km/h. Atunci permisul este reținut pentru 90 de zile, iar dacă șoferul promovează testul de redobândire, perioada se reduce la 40 de zile.

Dacă depășirea trece de 70 km/h, suspendarea ajunge la 120 de zile, fără posibilitatea de reducere.

Regulile din Codul Rutier arată că trecerea de la o clasă de sancțiune la alta se face brusc, astfel că un singur km/h poate dubla sau chiar tripla amenda.

De exemplu, dacă un șofer circulă cu 80 km/h într-o zonă unde limita este 50 km/h, sancțiunea este de aproximativ 810 lei. Dacă acul vitezometrului trece la 81 km/h, amenda poate sări la peste 1.600 de lei, deoarece intră în următoarea clasă de contravenții. Situația este similară și la depășiri mai mari: 90 km/h la o limită de 50 km/h atrage o amendă de puțin peste 1.200 de lei, în timp ce 91 km/h poate genera o sancțiune de peste 4.000 de lei.

Așadar, chiar și cea mai mică abatere peste un prag critic poate avea consecințe financiare semnificative.

Procesul-verbal de contravenție trebuie să includă o serie de date obligatorii pentru a fi valid. Printre acestea se numără data și locul întocmirii, identitatea agentului constatator, datele personale ale conducătorului auto, descrierea completă a faptei (inclusiv ora, locul și împrejurările), temeiul legal, precum și eventualele pagube cauzate.

Documentul trebuie să menționeze și termenul în care poate fi depusă plângerea, precum și instanța competentă.

Dacă procesul-verbal are erori sau lipsește o informație esențială, instanța îl poate anula. Șoferii pot contesta fie fapta în sine — de exemplu, dacă se consideră că înregistrarea radar este eronată — fie corectitudinea documentului, atunci când există greșeli de redactare sau date incomplete.

Termenul legal pentru depunerea contestației este de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.