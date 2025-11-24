Proiectul de lege 782/2025, prezentat în martie 2025 de deputatul Marco Brasil, propune introducerea unei subcategorii a permisului de conducere pentru șoferii care vor să conducă doar vehicule cu transmisie automată.

Noul permis ar rămâne legat de categoria B, ceea ce înseamnă vehicule de până la 3.500 de kilograme și maximum opt locuri, dar ar include o restricție clară: vehiculul condus trebuie să fie automat. Documentul ar avea înscrisul vizibil „AUTOMATIC VEHICLES”, pentru a marca restricția.

Proiectul se afla, în septembrie 2025, încă în analiza Comisiei pentru Transport și Autostrăzi, fără vot final. Totuși, schimbările propuse pot influența viitorii candidați la permisul auto, prin crearea unei rute diferite de pregătire, potrivit CPG.

Dacă proiectul devine lege, candidații care aleg permisul destinat exclusiv mașinilor automate nu ar urma programul de pregătire standard. Cursurile teoretice și practice ar fi axate doar pe funcționarea transmisiei automate. Pregătirea ar include utilizarea selectorului de viteze, asistarea la pornirea în rampă, controlul manevrelor și modul în care reacționează mașina în traficul aglomerat. Nu ar mai fi nevoie ca șoferul să învețe folosirea ambreiajului sau schimbarea manuală a treptelor.

Și examenul practic ar fi modificat. Textul proiectului prevede că testarea trebuie făcută într-un vehicul cu transmisie automată, nu ca o opțiune, ci ca obligație formulată explicit. Cursurile și proba finală ar fi astfel complet adaptate tipului de transmisie ales.

Candidații nu ar rămâne însă blocați definitiv în această subcategorie. Proiectul oferă și o cale de trecere la permisul fără restricții. Pentru acest lucru ar fi necesare ore practice suplimentare într-o mașină cu transmisie manuală și un nou examen practic.

Proiectul introduce și obligații directe pentru școlile auto. Acestea ar trebui să pună la dispoziție vehicule automate atât pentru ore, cât și pentru examen. Adaptarea parcului auto ar presupune costuri suplimentare și modificări în organizarea logistică.

Legea ar intra în vigoare la 180 de zile după publicare, interval gândit pentru ca autoritățile de trafic și centrele de formare să își actualizeze sistemele, contractele și programările. În prezent, proiectul este atașat altor două inițiative legislative, PL 1048/2024 și PL 3180/2023, care tratează tot tema transmisiilor automate în pregătirea șoferilor.

Justificarea proiectului se bazează pe evoluția pieței auto din Brazilia. Vânzările de mașini cu transmisie automată au depășit deja jumătatea pieței, conform datelor Fenabrave, iar tot mai mulți șoferi preferă acest tip de vehicul pentru confortul oferit în traficul urban.

Proiectul invocă și motive de accesibilitate. Persoanele cu dificultăți de coordonare sau cu limitări fizice care le îngreunează folosirea ambreiajului ar putea obține mai ușor permisul, respectând în continuare regulile Codului de Trafic.

Contextul actual arată că procesul de obținere a permisului este construit în principal pentru mașini manuale, prin regulile CTB și prevederile Rezoluției 789/2020. Chiar dacă unele școli auto oferă cursuri suplimentare pentru vehicule automate, acestea nu sunt parte din orele obligatorii prevăzute de lege.

Prin introducerea unei subcategorii dedicate, proiectul oferă o nouă opțiune pentru viitorii șoferi, adaptată unei realități în care transmisia automată nu mai este o excepție. În același timp, nu modifică permisele deja emise și nu impune restricții suplimentare șoferilor actuali.