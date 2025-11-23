Poliţia din Sibiu anunţă că în mai multe zone avem lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase. Instituţia spune că şoferii trebuie să aibă anvelope de iarnă şi să adapteze viteza la condiţiile meteo din trafic. În mesajul transmis duminică seară, poliţiştii cer atenţie sporită în această perioadă şi verificarea maşinilor înainte de plecare.

Poliţia precizează că echipajele sunt deja în teren. Acestea se află pe drumurile din judeţ pentru a sprijini siguranţa rutieră şi pentru a se asigura că circulaţia se desfăşoară în condiţii cât mai bune pe durata fenomenelor meteo anunţate. Instituţia afirmă că urmăreşte fluidizarea traficului şi prevenirea accidentelor în zonele unde apar depuneri sau unde carosabilul devine umed şi rece.

„În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase. Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate şi că adaptaţi viteza la condiţiile din trafic”, este avertismentul transmis, duminică seară, de către Poliţia Sibiu.

Poliţiştii transmit câteva recomandări pentru şoferi. Aceştia cer mărirea distanţei de siguranţă faţă de maşina din faţă. Ei atrag atenţia că manevrele bruşte trebuie evitate în astfel de condiţii.

Sunt încurajate conduita responsabilă la volan şi prudenţa constantă pentru a reduce riscurile. Poliţia subliniază că aceste măsuri simple pot ajuta orice şofer să ajungă în siguranţă la destinaţie.

Meteorologii au anunţat precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni. Sunt posibile depuneri izolate de polei şi episoade cu ninsori slabe în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei. Pe zonele de munte vor predomina treptat ninsorile, iar pe creste se va depune strat de zăpadă.

Vremea continuă să se răcească în toată ţara. Pentru intervalul dintre duminică şi luni sunt anunţate temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a României. Aceste valori pot favoriza formarea poleiului şi pot transforma zonele umede în suprafeţe alunecoase, ceea ce complică circulaţia în trafic.